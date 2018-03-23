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Прогноз погоды на 24 марта: идет антициклон, украинцев ждет приятная неожиданность

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Прогноз погоды на 24 марта
Прогноз погоды на 24 марта / фото из соцсетей

В субботу, 24 марта, украинцам стоит ожидать потепления и плюсовой температуры, ведь синоптики прогнозируют приход антициклона. Мартовское солнце порадует нас теплом и сделает день по-настоящему весенним.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, по всей Украине средняя температура воздуха составит +1...+5°С, но может опуститься и до -1...-3°С.

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24-го марта над Украиной разляжется антициклон. А это значит, что днем ​​в субботу будет много солнца, синего неба и белых облаков. То есть, придет красивая погода. Даже дневная температура воздуха мартовскими дорогими духами побрызгает воздух – в Украине до +1+5 градусов. Ну, разве немного до -1-3 градусов. Ближайшая ночь, правда, будет с нюансами,
– отмечает синоптик.

Наталья Диденко отмечает, что Черноморский циклон забросит мокрый снег и дождь на юг Украины. Осадки дотянутся до Днепра, Донецка и Кропивницкого. Но это только ночью. "Днем циклон "съедет" на Турцию".

В столице Украины на выходных не будет осадков, но ночью стоит ждать мороза.

"Ночью будет морозить, будьте внимательны, кому надо в дорогу именно в ночные часы, дороги и тротуары могут быть опасно скользкими. А днем – наслаждайтесь сухой погодой, приятными, хоть и маленькими "плюсами" и даже пушистым мартовским солнцем", – убеждена Наталия .

Прогноз погоды на субботу, 24 марта, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +2...+4

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – 0...+2

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – 0...+2

Донецк – 1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – +2...+4

Прогноз погоды на 23 марта от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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