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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Прогноз погоди на 24 березня: йде антициклон, українців чекає приємна несподіванка

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Прогноз погоди на 24 березня
Прогноз погоди на 24 березня / фото із соцмереж

У суботу, 24 березня, українцям варто очікувати потепління та плюсової температури, адже синоптики прогнозують прихід антициклону. Березневе сонце потішить нас теплом та зробить день по-справжньому весняним.

Як прогнозує синоптик Наталія Діденко по всій Україні середня температура повітря становитиме +1...+5°С, але може опуститися і до -1...-3°С.

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24-го березня над Україною розляжеться антициклон. А це означає, що вдень у суботу буде багато сонця, синього неба і білих хмарок. Тобто, прийде красива погода. Навіть денна температура повітря березневими дорогими парфумами покропить повітря - в Україні до +1+5 градусів. Ну, хіба трохи до -1-3 градусів. Найближча ніч, щоправда, буде з нюансами,
– зазначає синоптик.

Наталія Діденко зазначає, що Чорноморський циклон закине мокрого снігу та дощу на південь України. Опади дотягнуться до Дніпра, Донецька та Кропивницького. Але це лише вночі. "Вдень циклон "з'їде" на Туреччину".

У столиці України на вихідних не буде опадів, але вночі варто чекати морозу.

"Вночі підморожуватиме, будьте уважними, кому треба в дорогу саме у нічні години, дороги та тротуари можуть бути небезпечно слизькими. А вдень - насолоджуйтесь сухою погодою, приємними, хоча й маленькими "плюсами" та навіть пухнастим березневим сонцем", – переконана пані Наталія.

Прогноз погоди на суботу, 24 березня, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +1…+3

Херсон – 0…+2

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – 0…+2

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 1…+3

Луганськ – 0…+2

Харків – 0…+2

Київ – +2…+4


Прогноз погоди на 23 березня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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