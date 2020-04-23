Прогноз погоды на 24 апреля: в Украине будет тепло и преимущественно солнечно
Погода в Украине в пятницу, 24 апреля, будет теплой, солнечной и маловетреной. Незначительные осадки вероятны в восточных и центральных регионах, а также локально в западных областях.
Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров поднимутся до +21 градуса. На остальной же территории Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+19 градусов.
Актуально Когда в Украину придет потепление: прогноз
Заморозки постепенно отступают. Ночью предполагается +3...+8 градусов, разве где-то на Востоке и Западе отдельные 0-3 градуса еще вцепятся в красивый весенний цвет,
– предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.
В Киеве 24 апреля погода ожидается теплой, до +18 градусов, без существенных осадков с западным умеренным ветром.
Прогноз погоды на пятницу, 24 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – +17...+19
Одесса – +15...+17
Николаев – +17...+19
Херсон – +16...+18
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +16...+18
Сумы – + 15... + 17
Полтава – +16...+18
Днепр – +17...+19
Запорожье – +16...+18
Донецк – +16...+18
Луганск – +15...+17
Харьков – +16...+18
Киев – +17...+19
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