Прогноз погоды на 24 апреля: в Украине будет тепло и преимущественно солнечно

Погода в Украине в пятницу, 24 апреля, будет теплой, солнечной и маловетреной. Незначительные осадки вероятны в восточных и центральных регионах, а также локально в западных областях.

Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров поднимутся до +21 градуса. На остальной же территории Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+19 градусов.

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Заморозки постепенно отступают. Ночью предполагается +3...+8 градусов, разве где-то на Востоке и Западе отдельные 0-3 градуса еще вцепятся в красивый весенний цвет,

– предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

В Киеве 24 апреля погода ожидается теплой, до +18 градусов, без существенных осадков с западным умеренным ветром.

Прогноз погоды на пятницу, 24 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +17...+19

Одесса – +15...+17

Николаев – +17...+19

Херсон – +16...+18

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +16...+18

Сумы – + 15... + 17

Полтава – +16...+18

Днепр – +17...+19

Запорожье – +16...+18

Донецк – +16...+18

Луганск – +15...+17

Харьков – +16...+18

Киев – +17...+19



Прогноз погоды на пятницу, 24 апреля, от Укргидрометцентра