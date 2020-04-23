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      Прогноз погоды на 24 апреля: в Украине будет тепло и преимущественно солнечно

      - Читати новину українською
      Прогноз погоди на 24 квітня / Shutterstock

      Погода в Украине в пятницу, 24 апреля, будет теплой, солнечной и маловетреной. Незначительные осадки вероятны в восточных и центральных регионах, а также локально в западных областях.

      Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров поднимутся до +21 градуса. На остальной же территории Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+19 градусов.

      Актуально Когда в Украину придет потепление: прогноз

      Заморозки постепенно отступают. Ночью предполагается +3...+8 градусов, разве где-то на Востоке и Западе отдельные 0-3 градуса еще вцепятся в красивый весенний цвет,
      – предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

      В Киеве 24 апреля погода ожидается теплой, до +18 градусов, без существенных осадков с западным умеренным ветром.

      Прогноз погоды на пятницу, 24 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +19...+21

      Львов – +17...+19

      Ивано-Франковск – +17...+19

      Тернополь – +16...+18

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +16...+18

      Луцк – +17...+19

      Ровно – +17...+19

      Житомир – +17...+19

      Винница – +17...+19

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +16...+18

      Симферополь – +16...+18

      Кропивницкий – +16...+18

      Черкассы – +17...+19

      Чернигов – +16...+18

      Сумы – + 15... + 17

      Полтава – +16...+18

      Днепр – +17...+19

      Запорожье – +16...+18

      Донецк – +16...+18

      Луганск – +15...+17

      Харьков – +16...+18

      Киев – +17...+19


      Прогноз погоды на пятницу, 24 апреля, от Укргидрометцентра

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Погода
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