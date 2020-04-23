16:37
23 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Прогноз погоди на 24 квітня: в Україні буде тепло і переважно сонячно

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 24 квітня / Shutterstock

      Погода в Україні у п'ятницю, 24 квітня, буде теплою, сонячною і маловітряною. Незначні опади ймовірні в східних та центральних регіонах, а також локально в західних областях.

      Найтепліше буде на Закарпатті. Там стовпчики термометра піднімуться до +21 градусу. На решті ж території України температура повітря коливатиметься в межах +16...+19 градусів. Такі дані від Укргідрометцентру.

      Актуально Коли в Україну прийде потепління: прогноз

      Заморозки поступово відступають. Вночі передбачається +3...+8 градусів, хіба десь на Сході та Заході окремі приморожені 0-3 градуси ще вчепляться у красивий весняний цвіт,
      – попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

      У Києві 24 квітня погода очікується теплою, до +18 градусів, без істотних опадів із західним помірним вітром.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 24 квітня, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +16…+18

      Чернівці – +16…+18

      Хмельницький – +16…+18

      Луцьк – +17…+19

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +17…+19

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +16…+18

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +16…+18

      Суми – +15…+17

      Полтава – +16…+18

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +16…+18

      Київ – +17…+19


      Прогноз погоди на п'ятницю, 24 квітня, від Укргідрометцентру

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 16:00 Обвал цін на нафту: коли чекати бензину по 17-18 гривень в Україні та що прогнозує Нацбанк
      Статті 20357
      сьогодні , 10:43 Скандал у США через COVID-19 на атомному авіаносці: 777 хворих військових, міністр у відставці
      Новини світу 14617
      сьогодні , 11:14 Коронавірус в Росії: померло понад пів тисячі людей
      Лікування 291838
      сьогодні , 14:30 Чи продовжуватимуть карантин після 11 травня: прогноз
      Новини України 872006
      сьогодні , 14:59 Ціна на бензин і дизпаливо в Україні падає: таких позначок не було з 2014 року
      Новини України 23243
      сьогодні , 14:09 Коронавірус в Іспанії: ситуація зі спалахом стабільна вже п'ятий день
      Здорове життя 99802
      сьогодні , 11:31 Мер Івано-Франківська Марцінків вперше прокоментував скандал з вивезенням ромів
      Новини України 7788
      сьогодні , 15:36 Коронавірус у Польщі: у країні зросла кількість смертей від COVID-19
      Лікування 47329
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
      Олександр Бевза
      сьогодні , 15:00 Постріл Коломойського в Україну, або Які наслідки матиме законопроєкт про НАБУ
      Ярослав Юрчишин