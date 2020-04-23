Прогноз погоди на 24 квітня: в Україні буде тепло і переважно сонячно

Погода в Україні у п'ятницю, 24 квітня, буде теплою, сонячною і маловітряною. Незначні опади ймовірні в східних та центральних регіонах, а також локально в західних областях.

Найтепліше буде на Закарпатті. Там стовпчики термометра піднімуться до +21 градусу. На решті ж території України температура повітря коливатиметься в межах +16...+19 градусів. Такі дані від Укргідрометцентру.

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Заморозки поступово відступають. Вночі передбачається +3...+8 градусів, хіба десь на Сході та Заході окремі приморожені 0-3 градуси ще вчепляться у красивий весняний цвіт,

– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

У Києві 24 квітня погода очікується теплою, до +18 градусів, без істотних опадів із західним помірним вітром.

Прогноз погоди на п'ятницю, 24 квітня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +17…+19

Рівне – +17…+19

Житомир – +17…+19

Вінниця – +17…+19

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +16…+18

Суми – +15…+17

Полтава – +16…+18

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +15…+17

Харків – +16…+18

Київ – +17…+19



Прогноз погоди на п'ятницю, 24 квітня, від Укргідрометцентру