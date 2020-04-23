Прогноз погоди на 24 квітня: в Україні буде тепло і переважно сонячно
Погода в Україні у п'ятницю, 24 квітня, буде теплою, сонячною і маловітряною. Незначні опади ймовірні в східних та центральних регіонах, а також локально в західних областях.
Найтепліше буде на Закарпатті. Там стовпчики термометра піднімуться до +21 градусу. На решті ж території України температура повітря коливатиметься в межах +16...+19 градусів. Такі дані від Укргідрометцентру.
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Заморозки поступово відступають. Вночі передбачається +3...+8 градусів, хіба десь на Сході та Заході окремі приморожені 0-3 градуси ще вчепляться у красивий весняний цвіт,
– попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
У Києві 24 квітня погода очікується теплою, до +18 градусів, без істотних опадів із західним помірним вітром.
Прогноз погоди на п'ятницю, 24 квітня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +17…+19
Вінниця – +17…+19
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +16…+18
Суми – +15…+17
Полтава – +16…+18
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +15…+17
Харків – +16…+18
Київ – +17…+19
Прогноз погоди на п'ятницю, 24 квітня, від Укргідрометцентру
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