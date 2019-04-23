Прогноз погоды на 24 апреля: в Украине будет солнечно и жарко

Погода в Украине в среду, 24 апреля, будет почти по-летнему жаркой. Во многих регионах температура воздуха поднимется выше отметки в +20 градусов.

Несмотря на солнце и почти летние температурные показатели следует быть осмотрительными, поскольку из-за противостояния циклона над Атлантикой и антициклона вблизи Финляндии, в Украине ожидается ветреная погода. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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В Украине будет сухо и солнечно. Солнце, особенно апрельское, разгоняет градусы, и они несутся порой аж за пределы прогноза. Ожидается завтра в Украине +15...+22 градуса. Заморозки отступают,

– добавляет специалист.

Так, теплее всего будет в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях. Там воздух прогреется до +20...+22 градусов.

Прохладнее, в свою очередь, будет на Одесщине. Там столбики термометров не превысят +15...+17 градусов.

Небольшой дождь возможен только на Закарпатье.

Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

В Киеве будет солнечно и тепло – +20...+22 градуса.

Прогноз погоды на среду, 24 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +20...+22

Винница – +18...+20

Одесса – +15...+17

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +20...+22

Сумы – + 19 ... + 21

Полтава – +20...+22

Днепр – +20...+22

Запорожье – +18...+20

Донецк – +18...+20

Луганск – +19...+21

Харьков – +20...+22

Киев – +20...+22



Прогноз погоды на среду, 24 апреля, от Укргидрометцентра