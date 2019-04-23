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      Прогноз погоды на 24 апреля: в Украине будет солнечно и жарко

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      Погода 24 апреля 2019 Украина - какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 24 апреля / фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 24 апреля, будет почти по-летнему жаркой. Во многих регионах температура воздуха поднимется выше отметки в +20 градусов.

      Несмотря на солнце и почти летние температурные показатели следует быть осмотрительными, поскольку из-за противостояния циклона над Атлантикой и антициклона вблизи Финляндии, в Украине ожидается ветреная погода. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      В Украине будет сухо и солнечно. Солнце, особенно апрельское, разгоняет градусы, и они несутся порой аж за пределы прогноза. Ожидается завтра в Украине +15...+22 градуса. Заморозки отступают,
      – добавляет специалист.

      Так, теплее всего будет в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях. Там воздух прогреется до +20...+22 градусов.

      Прохладнее, в свою очередь, будет на Одесщине. Там столбики термометров не превысят +15...+17 градусов.

      Небольшой дождь возможен только на Закарпатье.

      Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.

      В Киеве будет солнечно и тепло – +20...+22 градуса.

      Прогноз погоды на среду, 24 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +18...+20

      Львов – +18...+20

      Ивано-Франковск – +16...+18

      Тернополь – +16...+18

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +16...+18

      Луцк – +18...+20

      Ровно – +18...+20

      Житомир – +20...+22

      Винница – +18...+20

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +18...+20

      Херсон – +18...+20

      Симферополь – +17...+19

      Кропивницкий – +19...+21

      Черкассы – +19...+21

      Чернигов – +20...+22

      Сумы – + 19 ... + 21

      Полтава – +20...+22

      Днепр – +20...+22

      Запорожье – +18...+20

      Донецк – +18...+20

      Луганск – +19...+21

      Харьков – +20...+22

      Киев – +20...+22

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      Прогноз погоды на среду, 24 апреля, от Укргидрометцентра

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