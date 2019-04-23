Прогноз погоды на 24 апреля: в Украине будет солнечно и жарко
Погода в Украине в среду, 24 апреля, будет почти по-летнему жаркой. Во многих регионах температура воздуха поднимется выше отметки в +20 градусов.
Несмотря на солнце и почти летние температурные показатели следует быть осмотрительными, поскольку из-за противостояния циклона над Атлантикой и антициклона вблизи Финляндии, в Украине ожидается ветреная погода. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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В Украине будет сухо и солнечно. Солнце, особенно апрельское, разгоняет градусы, и они несутся порой аж за пределы прогноза. Ожидается завтра в Украине +15...+22 градуса. Заморозки отступают,
– добавляет специалист.
Так, теплее всего будет в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Киевской областях. Там воздух прогреется до +20...+22 градусов.
Прохладнее, в свою очередь, будет на Одесщине. Там столбики термометров не превысят +15...+17 градусов.
Небольшой дождь возможен только на Закарпатье.
Ветер будет юго-восточным, 5 – 10 метров за секунду.
В Киеве будет солнечно и тепло – +20...+22 градуса.
Прогноз погоды на среду, 24 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +20...+22
Винница – +18...+20
Одесса – +15...+17
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +20...+22
Сумы – + 19 ... + 21
Полтава – +20...+22
Днепр – +20...+22
Запорожье – +18...+20
Донецк – +18...+20
Луганск – +19...+21
Харьков – +20...+22
Киев – +20...+22
Прогноз погоды на среду, 24 апреля, от Укргидрометцентра