Прогноз погоди на 24 квітня: в Україні буде сонячно і спекотно
Погода в Україні у середу, 24 квітня, буде майже по-літньому спекотною. У багатьох регіонах температура повітря підніметься вище позначки у +20 градусів.
Попри сонце і майже літні температурні показники слід бути обачними, оскільки через протистояння циклону над Атлантикою і антициклону поблизу Фінляндії, в Україні очікується вітряна погода. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.
Читайте також: Єврейські кучки 2019: що це таке і коли вони будуть перед Пасхою
В Україні буде сухо та сонячно. Сонце, особливо квітневе, розганяє градуси, і вони несуться часом аж за межі прогнозу. Очікується завтра в Україні +15...+22 градуси. Заморозки відступають,
– додає фахівець.
Так, найтепліше буде у Харківській, Полтавській, Чернігівській і Київській областях. Там повітря прогріється до +20...+22 градусів.
Найпрохолодніше, своєю чергою, буде на Одещині. Там стовпчики термометрів не перевищать +15...+17 градусів.
Невеликий дощ можливий лише на Закарпатті.
Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві буде сонячно та тепло – +20...+22 градуси.
Прогноз погоди на середу, 24 квітня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +20…+22
Вінниця – +18…+20
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +20…+22
Суми – +19…+21
Полтава – +20…+22
Дніпро – +20…+22
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +19…+21
Харків – +20…+22
Київ – +20…+22
Прогноз погоди на середу, 24 квітня, від Укргідрометцентру