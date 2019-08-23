Прогноз погоды на 24 августа: День Независимости будет солнечным и жарким

Погода в Украине в субботу, 24 августа, будет солнечной, преимущественно сухой и достаточно жаркой. Незначительные летние грозы возможны лишь в западных областях. Поэтому в День Незалежности не засиживайтесь дома, а одевайте вышиванки, присоединяйтесь к патриотическим маршам в городах и побольше отдыхайте.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в субботу украинцы почувствуют настоящую жару – местами столбики термометров поднимутся до +34 градусов тепла.

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День Независимости подарит нам много солнца и много летнего тепла. 24 августа в Украине ожидается сухая погода, лишь на Западе отдельные грозовые дожди,

– отметила синоптик.

Несмотря на солнечную погоду, жителям восточных, центральных и южных областей будут немного досаждать сильные порывы ветра. Несмотря на это, температура воздуха будет комфортной.

Теплее всего будет в южных и восточных областях у моря – +29+34 градуса. Немного прохладнее будет на Западе и в Центре – +26+30 градусов. В то же время в северных областях столбики термометров покажут комфортные +27+29 градусов.

В Киеве на День Независимости будет сиять солнце и радовать жителей и гостей столицы летним теплом. Дождя не предвидится, а температура воздуха будет достигать +25+27 градусов. Это хорошая возможность пойти на Крещатик, где утром начнутся Марш достоинства и Марш защитников, которые посвящены 28-й годовщине Независимости Украины.

Прогноз погоды на субботу, 24 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +27...+29

Одесса – +32...+34

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +24...+26

Суммы – +25...+27

Полтава – +28...+30

Днепр – +30...+32

Запорожье – +32...+34

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +28...+30

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 24 августа от Укргидрометцентра