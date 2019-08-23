Прогноз погоды на 24 августа: День Независимости будет солнечным и жарким
Погода в Украине в субботу, 24 августа, будет солнечной, преимущественно сухой и достаточно жаркой. Незначительные летние грозы возможны лишь в западных областях. Поэтому в День Незалежности не засиживайтесь дома, а одевайте вышиванки, присоединяйтесь к патриотическим маршам в городах и побольше отдыхайте.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в субботу украинцы почувствуют настоящую жару – местами столбики термометров поднимутся до +34 градусов тепла.
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День Независимости подарит нам много солнца и много летнего тепла. 24 августа в Украине ожидается сухая погода, лишь на Западе отдельные грозовые дожди,
– отметила синоптик.
Несмотря на солнечную погоду, жителям восточных, центральных и южных областей будут немного досаждать сильные порывы ветра. Несмотря на это, температура воздуха будет комфортной.
Теплее всего будет в южных и восточных областях у моря – +29+34 градуса. Немного прохладнее будет на Западе и в Центре – +26+30 градусов. В то же время в северных областях столбики термометров покажут комфортные +27+29 градусов.
В Киеве на День Независимости будет сиять солнце и радовать жителей и гостей столицы летним теплом. Дождя не предвидится, а температура воздуха будет достигать +25+27 градусов. Это хорошая возможность пойти на Крещатик, где утром начнутся Марш достоинства и Марш защитников, которые посвящены 28-й годовщине Независимости Украины.
Прогноз погоды на субботу, 24 августа, в городах Украины:
Ужгород – +29...+31
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +24...+26
Житомир – +25...+27
Винница – +27...+29
Одесса – +32...+34
Николаев – +32...+34
Херсон – +32...+34
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +24...+26
Суммы – +25...+27
Полтава – +28...+30
Днепр – +30...+32
Запорожье – +32...+34
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +28...+30
Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 24 августа от Укргидрометцентра