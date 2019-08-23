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      Прогноз погоды на 24 августа: День Независимости будет солнечным и жарким

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      Погода 24 августа 2019 Украина – погода в День Независимости 2019
      Прогноз погоды в Украине на 24 августа / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в субботу, 24 августа, будет солнечной, преимущественно сухой и достаточно жаркой. Незначительные летние грозы возможны лишь в западных областях. Поэтому в День Незалежности не засиживайтесь дома, а одевайте вышиванки, присоединяйтесь к патриотическим маршам в городах и побольше отдыхайте.

      Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в субботу украинцы почувствуют настоящую жару – местами столбики термометров поднимутся до +34 градусов тепла.

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      День Независимости подарит нам много солнца и много летнего тепла. 24 августа в Украине ожидается сухая погода, лишь на Западе отдельные грозовые дожди,
      – отметила синоптик.

      Несмотря на солнечную погоду, жителям восточных, центральных и южных областей будут немного досаждать сильные порывы ветра. Несмотря на это, температура воздуха будет комфортной.

      Теплее всего будет в южных и восточных областях у моря – +29+34 градуса. Немного прохладнее будет на Западе и в Центре – +26+30 градусов. В то же время в северных областях столбики термометров покажут комфортные +27+29 градусов.

      В Киеве на День Независимости будет сиять солнце и радовать жителей и гостей столицы летним теплом. Дождя не предвидится, а температура воздуха будет достигать +25+27 градусов. Это хорошая возможность пойти на Крещатик, где утром начнутся Марш достоинства и Марш защитников, которые посвящены 28-й годовщине Независимости Украины.

      Прогноз погоды на субботу, 24 августа, в городах Украины:

      Ужгород – +29...+31

      Львов – +23...+25

      Ивано-Франковск – +24...+26

      Тернополь – +23...+25

      Черновцы – +25...+27

      Хмельницкий – +24...+26

      Луцк – +23...+25

      Ровно – +24...+26

      Житомир – +25...+27

      Винница – +27...+29

      Одесса – +32...+34

      Николаев – +32...+34

      Херсон – +32...+34

      Симферополь – +30...+32

      Кропивницкий – +29...+31

      Черкассы – +28...+30

      Чернигов – +24...+26

      Суммы – +25...+27

      Полтава – +28...+30

      Днепр – +30...+32

      Запорожье – +32...+34

      Донецк – +30...+32

      Луганск – +30...+32

      Харьков – +28...+30

      Киев – +24...+26


      Прогноз погоды на 24 августа от Укргидрометцентра

       

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      Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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