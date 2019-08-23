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      Прогноз погоди на 24 серпня: День Незалежності буде сонячним і спекотним

      29 Читать новость на русском
      Погода 24 серпня 2019 Україна – погода в День Незалежності 2019
      Прогноз погоди в Україні на 24 серпня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у суботу, 24 серпня, буде сонячною, переважно сухою і досить спекотною. Незначні літні грози можливі лише у західних областях. Тому, на День Незалежності не засиджуйтесь вдома, а одягайте вишиванки, долучайтесь до патріотичних маршів у містах та побільше відпочивайте.

      Синоптик Наталка Діденко зауважує, що у суботу українці відчують справжню спеку - подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +34 градусів тепла.

      Вам буде цікаво: У Києві зафіксували найспекотніший день з початку року

      День Незалежності подарує нам багато сонця і багато літнього тепла. 24-го серпня в Україні очікується суха погода, лише на Заході окремі грозові дощі,
      – зауважила синоптик.

      Попри сонячну погоду, жителям східних, центральних та південних областей трішки докучатимуть сильні пориви вітру. Попри це, температура повітря буде комфортною.

      Найтепліше буде у південних та східних областях біля моря – +29+34 градуси. Трішки прохолодніше буде на Заході та у Центрі – +26+30 градусів. Водночас у північних областях стовпчики термометрів покажуть комфортні +27+29 градусів.

      У Києві на День Незалежності сяятиме сонце і радуватиме жителів та гостів столиці літнім теплом. Дощу не передбачається, а температура повітря сягатиме +25+27 градусів. Це гарна можливість піти на Хрещатик, де вранці розпочнуться Марш гідності та Марш захисників, які присвячені 28-й річниці Незалежності України.

      Прогноз погоди на суботу, 24 серпня, у містах України:

      Ужгород – +29…+31

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +23…+25

      Чернівці – +25…+27

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +23…+25

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +32…+34

      Миколаїв – +32…+34

      Херсон – +32…+34

      Сімферополь – +30…+32

      Кропивницький – +29…+31

      Черкаси – +28…+30

      Чернігів – +24…+26

      Суми – +25…+27

      Полтава – +28…+30

      Дніпро – +30…+32

      Запоріжжя – +32…+34

      Донецьк – +30…+32

      Луганськ – +30…+32

      Харків – +28…+30

      Київ – +24…+26


      Прогноз погоди на 24 серпня від Укргідрометцентру

       

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні
      Джерело: 24 канал
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