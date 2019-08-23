Прогноз погоди на 24 серпня: День Незалежності буде сонячним і спекотним
Погода в Україні у суботу, 24 серпня, буде сонячною, переважно сухою і досить спекотною. Незначні літні грози можливі лише у західних областях. Тому, на День Незалежності не засиджуйтесь вдома, а одягайте вишиванки, долучайтесь до патріотичних маршів у містах та побільше відпочивайте.
Синоптик Наталка Діденко зауважує, що у суботу українці відчують справжню спеку - подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +34 градусів тепла.
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День Незалежності подарує нам багато сонця і багато літнього тепла. 24-го серпня в Україні очікується суха погода, лише на Заході окремі грозові дощі,
– зауважила синоптик.
Попри сонячну погоду, жителям східних, центральних та південних областей трішки докучатимуть сильні пориви вітру. Попри це, температура повітря буде комфортною.
Найтепліше буде у південних та східних областях біля моря – +29+34 градуси. Трішки прохолодніше буде на Заході та у Центрі – +26+30 градусів. Водночас у північних областях стовпчики термометрів покажуть комфортні +27+29 градусів.
У Києві на День Незалежності сяятиме сонце і радуватиме жителів та гостів столиці літнім теплом. Дощу не передбачається, а температура повітря сягатиме +25+27 градусів. Це гарна можливість піти на Хрещатик, де вранці розпочнуться Марш гідності та Марш захисників, які присвячені 28-й річниці Незалежності України.
Прогноз погоди на суботу, 24 серпня, у містах України:
Ужгород – +29…+31
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +27…+29
Одеса – +32…+34
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +24…+26
Суми – +25…+27
Полтава – +28…+30
Дніпро – +30…+32
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +30…+32
Харків – +28…+30
Київ – +24…+26
Прогноз погоди на 24 серпня від Укргідрометцентру