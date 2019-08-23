Прогноз погоди на 24 серпня: День Незалежності буде сонячним і спекотним

Погода в Україні у суботу, 24 серпня, буде сонячною, переважно сухою і досить спекотною. Незначні літні грози можливі лише у західних областях. Тому, на День Незалежності не засиджуйтесь вдома, а одягайте вишиванки, долучайтесь до патріотичних маршів у містах та побільше відпочивайте.

Синоптик Наталка Діденко зауважує, що у суботу українці відчують справжню спеку - подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +34 градусів тепла.

Вам буде цікаво: У Києві зафіксували найспекотніший день з початку року

День Незалежності подарує нам багато сонця і багато літнього тепла. 24-го серпня в Україні очікується суха погода, лише на Заході окремі грозові дощі,

– зауважила синоптик.

Попри сонячну погоду, жителям східних, центральних та південних областей трішки докучатимуть сильні пориви вітру. Попри це, температура повітря буде комфортною.

Найтепліше буде у південних та східних областях біля моря – +29+34 градуси. Трішки прохолодніше буде на Заході та у Центрі – +26+30 градусів. Водночас у північних областях стовпчики термометрів покажуть комфортні +27+29 градусів.

У Києві на День Незалежності сяятиме сонце і радуватиме жителів та гостів столиці літнім теплом. Дощу не передбачається, а температура повітря сягатиме +25+27 градусів. Це гарна можливість піти на Хрещатик, де вранці розпочнуться Марш гідності та Марш захисників, які присвячені 28-й річниці Незалежності України.

Прогноз погоди на суботу, 24 серпня, у містах України:

Ужгород – +29…+31

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +27…+29

Одеса – +32…+34

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +24…+26

Суми – +25…+27

Полтава – +28…+30

Дніпро – +30…+32

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +30…+32

Харків – +28…+30

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на 24 серпня від Укргідрометцентру