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Прогноз погоды на 24 июня: на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом

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Прогноз погоды в Украине на 24 июня
Прогноз погоды в Украине на 24 июня

Погода 24 июня на Западе Украины погода будет прохладной, зато на севере и юге будет наблюдаться великолепная погода и появится солнце. Кроме того, в центре будет дождь, а на востоке упадет жара.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"24 июня температура воздуха на западе не успеет еще как следует прогреться – температура составит +14 – +18 градусов, а на высокогорье местами ожидается около нуля. Кроме того, снова замрячит", – подчеркивает специалист.

Относительно севера, то здесь, по словам Диденко, потеплеет до +20 – +22 градусов, однако к вечеру 24 июня пройдет небольшой дождь.

Центральная часть Украины: дождливо на Полтавщине, в Днепре и его районах. Также дождевые облака появятся на Винниччине. На остальной же территории будет без осадков. Относительно температуры, то на Винницкой области столбики термометров поднимутся до +20 градусов, а на Днепропетровщине – к +25 – +27 градусов. На востоке наконец жара упадет: днем 24 июня там ожидается +25 – +28 градусов и пройдут дожди. На Юге же ожидается прекрасная погода: будет солнечно и +24 – +27 градусов,
– добавляет она.

В Киеве же, как убеждает Диденко, существенных осадков не будет и температура будет составлять около +20 градусов, правда, во второй половине дня может пройти небольшой дождь.

Прогноз погоды на воскресенье, 24 июня, в городах Украины:

Ужгород – +18...+20

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +18...+20

Винница – +18...+20

Одесса – +24...+26

Николаев +24...+26

Херсон – +25...+27

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +17...+19

Сумы – +19...+21

Полтава +21...+23

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +22...+24

Киев – +19...+21

По информации Украинского гидрометцентра, 24 июня дожди почти на ухе территории Украины, а всей территории солнечно будет на юге, а также на Запорожье и Днепропетровщине. Относительно температуры, то холоднее всего будет на Иванна-Франковщине, Ровенщине и Волыни– +16 – +18 градусов, а теплее всего – на Херсонщине, Запорожье и в Крыму– +25 – +27 градусов.

Погода, негода, дощі, сонце
Прогноз погоды в Украине на 23 июня от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Жара в Украине Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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