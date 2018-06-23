Прогноз погоди на 24 червня: на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом
Погода 24 червня на Заході України погода буде прохолодною, натомість на півночі та півдні спостерігатиметься пречудова погода та з’явиться сонце. Крім того, у центрі дощитиме, а на сході впаде спека.
Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"24 червня температура повітря на заході не встигне ще як слід прогрітися – температура становитиме +14 – +18 градусів, а на високогір’ї місцями очікується близько нуля. Крім того, знову замрячить", – підкреслює фахівець.
Щодо півночі, то тут, за словами Діденко, потепліє до +20 – +22 градусів, проте надвечір 24 червня пройде невеликий дощ.
Центральна частина України: дощитиме на Полтавщині, в Дніпрі та його районах. Також дощові хмари з’являться на Вінниччині. На решті же території буде без опадів. Щодо температури, то на Вінниччини стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів, а на Дніпропетровщині – до +25 – +27 градусів. На сході нарешті спека впаде: вдень 24 червня там очікується +25 – +28 градусів і пройдуть дощі. На Півдні ж очікується пречудова погода: буде сонячно та +24 – +27 градусів,
– додає вона.
У Києві ж, як переконує Діденко, істотних опадів не буде та температура становитиме близько +20 градусів, щоправда у другій половині дня може пройти невеликий дощ.
Прогноз погоди на неділю, 24 червня, у містах України:
Ужгород – +18…+20
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +17…+19
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +18…+20
Вінниця – +18…+20
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +24…+26
Херсон – +25…+27
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +17…+19
Суми – +19…+21
Полтава – +21…+23
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +24…+26
Харків – +22…+24
Київ – +19…+21
За інформацією Українського гідрометцентру, 24 червня дощитиме майже на усій території України, а сухо та сонячно буде на півдні, а також на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Щодо температури, то найхолодніше буде на Іванно-Франківщині, Рівненщині та Волині – +16 – +18 градусів, а найтепліше – на Херсонщині, Запоріжжі та у Криму – +25 – +27 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 23 червня від Укргідрометцентру