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Прогноз погоди на 24 червня: на заході похолодає та дощитиме, південь потішить теплом

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Прогноз погоди в Україні на 24 червня: у деяких областях дощитиме, на півдні – тепло та сонячно
Прогноз погоди в Україні на 24 червня: у деяких областях дощитиме, на півдні – тепло та сонячно / Фото з відкритих джерел

Погода 24 червня на Заході України погода буде прохолодною, натомість на півночі та півдні спостерігатиметься пречудова погода та з’явиться сонце. Крім того, у центрі дощитиме, а на сході впаде спека.

Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"24 червня температура повітря на заході не встигне ще як слід прогрітися – температура становитиме +14 – +18 градусів, а на високогір’ї місцями очікується близько нуля. Крім того, знову замрячить", – підкреслює фахівець.

Щодо півночі, то тут, за словами Діденко, потепліє до +20 – +22 градусів, проте надвечір 24 червня пройде невеликий дощ.

Центральна частина України: дощитиме на Полтавщині, в Дніпрі та його районах. Також дощові хмари з’являться на Вінниччині. На решті же території буде без опадів. Щодо температури, то на Вінниччини стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів, а на Дніпропетровщині – до +25 – +27 градусів. На сході нарешті спека впаде: вдень 24 червня там очікується +25 – +28 градусів і пройдуть дощі. На Півдні ж очікується пречудова погода: буде сонячно та +24 – +27 градусів,
– додає вона.

У Києві ж, як переконує Діденко, істотних опадів не буде та температура становитиме близько +20 градусів, щоправда у другій половині дня може пройти невеликий дощ.

Прогноз погоди на неділю, 24 червня, у містах України:

Ужгород – +18…+20

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +18…+20

Вінниця – +18…+20

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +25…+27

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +17…+19

Суми – +19…+21

Полтава – +21…+23

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +24…+26

Харків – +22…+24

Київ – +19…+21

За інформацією Українського гідрометцентру, 24 червня дощитиме майже на усій території України, а сухо та сонячно буде на півдні, а також на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Щодо температури, то найхолодніше буде на Іванно-Франківщині, Рівненщині та Волині – +16 – +18 градусів, а найтепліше – на Херсонщині, Запоріжжі та у Криму – +25 – +27 градусів.

Погода, негода, дощі, сонце
Прогноз погоди в Україні на 23 червня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Спека в Україні Негода в Україні Погода
Джерело: 24 канал
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