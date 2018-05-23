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Прогноз погоды на 24 мая: большую часть Украины накроют дожди с грозами

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Прогноз погоды в Украине на 24 мая
Прогноз погоды в Украине на 24 мая / 24 Канал

Погода в Украине в четверг, 24 мая, будет разной в зависимости от региона, однако в большинстве областей прогнозируют проливные дожди с грозами.

Об этом в своем Facebook информирует синоптик Наталья Диденко.

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По прогнозам синоптика, в западных, северных, восточных областях и в Запорожье пройдут кратковременные дожди с грозами.

На осадки не стоит рассчитывать только жителям Одесщины, Николаевщины и Кировоградской области.

Практически во всех регионах температура воздуха будет комфортной – +24+28 градусов днем и выше десяти градусов тепла ночью.

В Киеве, в четверг, 24 мая днем или во второй половине дня прогнозируют дожди с грозами, однако температура воздуха днем может подняться даже до +27.

Прогноз погоды на четверг, 24 мая, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +25...+27

Прогноз погоди в Україні на 24 травня
Прогноз погоды в Украине на 24 мая

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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