Прогноз погоды на 24 мая: большую часть Украины накроют дожди с грозами
Погода в Украине в четверг, 24 мая, будет разной в зависимости от региона, однако в большинстве областей прогнозируют проливные дожди с грозами.
Об этом в своем Facebook информирует синоптик Наталья Диденко.
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По прогнозам синоптика, в западных, северных, восточных областях и в Запорожье пройдут кратковременные дожди с грозами.
На осадки не стоит рассчитывать только жителям Одесщины, Николаевщины и Кировоградской области.
Практически во всех регионах температура воздуха будет комфортной – +24+28 градусов днем и выше десяти градусов тепла ночью.
В Киеве, в четверг, 24 мая днем или во второй половине дня прогнозируют дожди с грозами, однако температура воздуха днем может подняться даже до +27.
Прогноз погоды на четверг, 24 мая, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +26...+28
Николаев – +27...+29
Херсон – +26...+28
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +25...+27
Прогноз погоды в Украине на 24 мая