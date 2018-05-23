Прогноз погоди на 24 травня: більшу частину України накриють дощі з грозами

Погода в Україні у четвер, 24 травня, буде різною в залежності від регіону, проте у більшості областей прогнозують проливні дощі з грозами.

Про це у своєму Facebook інформує синоптик Наталка Діденко.

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За прогнозами синоптика, у західних, північних, східних областях та на Запоріжжі пройдуть короткочасні дощі з грозами.

На опади не варто розраховувати лише жителям Одещини, Миколаївщини та Кіровоградщини.

Практично у всіх регіонах температура повітря буде комфортною – +24+28 градусів вдень та вище десяти градусів тепла вночі.

У Києві, у четвер, 24 травня вдень або в другій половині дня прогнозують дощі з грозами, проте температура повітря вдень може піднятись навіть до +27.

Прогноз погоди на четвер, 24 травня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +22…+24

Рівне – +22…+24

Житомир – +24…+26

Вінниця – +25…+27

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +26…+28

Харків – +25…+27

Київ – +25…+27



Прогноз погоди в Україні на 24 травня