Прогноз погоди на 24 травня: більшу частину України накриють дощі з грозами
Погода в Україні у четвер, 24 травня, буде різною в залежності від регіону, проте у більшості областей прогнозують проливні дощі з грозами.
Про це у своєму Facebook інформує синоптик Наталка Діденко.
Читайте також: На Харківщині сильна злива повністю знищила дорогу: фото та відео з місця події
За прогнозами синоптика, у західних, північних, східних областях та на Запоріжжі пройдуть короткочасні дощі з грозами.
На опади не варто розраховувати лише жителям Одещини, Миколаївщини та Кіровоградщини.
Практично у всіх регіонах температура повітря буде комфортною – +24+28 градусів вдень та вище десяти градусів тепла вночі.
У Києві, у четвер, 24 травня вдень або в другій половині дня прогнозують дощі з грозами, проте температура повітря вдень може піднятись навіть до +27.
Прогноз погоди на четвер, 24 травня, у містах України:
Ужгород – +26…+28
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +22…+24
Рівне – +22…+24
Житомир – +24…+26
Вінниця – +25…+27
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +26…+28
Харків – +25…+27
Київ – +25…+27
Прогноз погоди в Україні на 24 травня