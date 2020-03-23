Прогноз погоды на 24 марта: снега не будет, но будет холодно

Погода в Украине во вторник 24 марта будет оставаться и в дальнейшем прохладной. Солнце будет светить ярко, однако пока не будет прогревать землю настолько, чтобы чувствовалась настоящая весна.

В течение нескольких дней над Украиной царит антициклон Юрген. Именно из-за него конец марта в Украине холодный и снежный, пишет синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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На Западе Украины днем будет держаться температура +2... +6 градуса, будет прохладно и облачно. Однако ни днем, ни ночью снега в этой части Украины не прогнозируют. Ветер 7–12 метров за секунду.

Возле отметок +4... +6 темература будет колебаться на Востоке Украины и Юге. Днем в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и Крыму ожидается снег. И тоже будет ветрено – 7–12 метров в секунду. Ночью по всей Украине столбики термометров будут показывать температуру ниже нуля – -7... -4 градуса.

В Киеве 24 марта днем +2... +4, а ночью заморозки – -4… -6 градусов ниже нуля.

Прогноз погоды на вторник, 24 марта, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – + 3... + 5

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – +4...+6

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +2...+4



Прогноз погоды в городах Украины / Изображение Укргидрометцентра