Прогноз погоды на 24 марта: снега не будет, но будет холодно
Погода в Украине во вторник 24 марта будет оставаться и в дальнейшем прохладной. Солнце будет светить ярко, однако пока не будет прогревать землю настолько, чтобы чувствовалась настоящая весна.
В течение нескольких дней над Украиной царит антициклон Юрген. Именно из-за него конец марта в Украине холодный и снежный, пишет синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
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На Западе Украины днем будет держаться температура +2... +6 градуса, будет прохладно и облачно. Однако ни днем, ни ночью снега в этой части Украины не прогнозируют. Ветер 7–12 метров за секунду.
Возле отметок +4... +6 темература будет колебаться на Востоке Украины и Юге. Днем в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и Крыму ожидается снег. И тоже будет ветрено – 7–12 метров в секунду. Ночью по всей Украине столбики термометров будут показывать температуру ниже нуля – -7... -4 градуса.
В Киеве 24 марта днем +2... +4, а ночью заморозки – -4… -6 градусов ниже нуля.
Прогноз погоды на вторник, 24 марта, в городах Украины:
Ужгород – +4...+6
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +4...+6
Николаев – +4...+6
Херсон – +4...+6
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – + 3... + 5
Полтава – +4...+6
Днепр – +4...+6
Запорожье – +4...+6
Донецк – +4...+6
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – +2...+4
Прогноз погоды в городах Украины / Изображение Укргидрометцентра