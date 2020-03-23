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      Прогноз погоды на 24 марта: снега не будет, но будет холодно

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      Погода в Украине во вторник 24 марта будет оставаться и в дальнейшем прохладной. Солнце будет светить ярко, однако пока не будет прогревать землю настолько, чтобы чувствовалась настоящая весна.

      В течение нескольких дней над Украиной царит антициклон Юрген. Именно из-за него конец марта в Украине холодный и снежный, пишет синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

      Посмотрите: Киев и ряд областей Украины засыпало снегом: фото, видео

      На Западе Украины днем будет держаться температура +2... +6 градуса, будет прохладно и облачно. Однако ни днем, ни ночью снега в этой части Украины не прогнозируют. Ветер 7–12 метров за секунду.

      Возле отметок +4... +6 темература будет колебаться на Востоке Украины и Юге. Днем в Донецкой, Луганской, Запорожской областях и Крыму ожидается снег. И тоже будет ветрено – 7–12 метров в секунду. Ночью по всей Украине столбики термометров будут показывать температуру ниже нуля – -7... -4 градуса.

      В Киеве 24 марта днем +2... +4, а ночью заморозки – -4… -6 градусов ниже нуля.

      Прогноз погоды на вторник, 24 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +4...+6

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +3...+5

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +3...+5

      Винница – +3...+5

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +4...+6

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +3...+5

      Сумы – + 3... + 5

      Полтава – +4...+6

      Днепр – +4...+6

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +4...+6

      Луганск – +4...+6

      Харьков – +4...+6

      Киев – +2...+4


      Прогноз погоды в городах Украины / Изображение Укргидрометцентра

       

      Введение чрезвычайного положения Рада может рассмотреть 24 марта, – СМИ
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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