Прогноз погоди на 24 березня: не сніжитиме, але буде холодно

Погода в Україні у вівторок 24 березня залишатиметься і надалі прохолодною. Сонце світитиме яскраво, однак поки не прогріватиме землю настільки, щоб відчувалася справжня весна.

Протягом декількох днів над Україною панує антициклон Юрген. Саме через нього кінець березня в Україні холодний і сніжний, пише синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

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На Заході України повітря триматиметься температури +2..+6 градуси, буде прохолодно і хмарно. Однак ні вдень, ні вночі снігу у цій частині України не прогнозують. Вітер 7 – 12 метрів за секунду.

Біля позначок +4..+6 темература коливатиметься на Сході України та Півдні. Вдень у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та Криму очікують на сніг. І так само буде вітряно – 7 – 12 метрів за секунду. Вночі в усій Україні стовпчики термометрів показиватимуть температуру нижче нуля – -7..-4 градуси.

У Києві 24 березня вдень +2..+4, а вночі заморозки – -4..-6 градусів нижче нуля.

Прогноз погоди на вівторок, 24 березня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +3…+5

Вінниця – +3…+5

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – +3…+5

Полтава – +4…+6

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +4…+6

Харків – +4…+6

Київ – +2…+4



Прогноз погоди у містах України / Зображення Укргідрометцентру