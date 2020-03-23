16:40
23 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Прогноз погоди на 24 березня: не сніжитиме, але буде холодно

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 24 березня: / unsplash.com

      Погода в Україні у вівторок 24 березня залишатиметься і надалі прохолодною. Сонце світитиме яскраво, однак поки не прогріватиме землю настільки, щоб відчувалася справжня весна.

      Протягом декількох днів над Україною панує антициклон Юрген. Саме через нього кінець березня в Україні холодний і сніжний, пише синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці. 

      Подивіться: Київ та низку областей України засипало снігом: фото, відео

      На Заході України повітря триматиметься температури +2..+6 градуси, буде прохолодно і хмарно. Однак ні вдень, ні вночі снігу у цій частині України не прогнозують. Вітер 7 – 12 метрів за секунду. 

      Біля позначок +4..+6 темература коливатиметься на Сході України та Півдні. Вдень у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та Криму очікують на сніг. І так само буде вітряно – 7 – 12 метрів за секунду. Вночі в усій Україні стовпчики термометрів показиватимуть температуру нижче нуля – -7..-4 градуси.

      У Києві 24 березня вдень +2..+4, а вночі заморозки – -4..-6 градусів нижче нуля. 

      Прогноз погоди на вівторок, 24 березня, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +3…+5

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +4…+6

      Харків – +4…+6

      Київ – +2…+4


      Прогноз погоди у містах України / Зображення Укргідрометцентру

       

      Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:08 Супрун назвала поширені фейки про коронавірус: перевірте чи не робите так
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 15:03 Кремлівська "фабрика брехні", або Мити треба не лише руки, а й вуха
      Оксана Забужко
      18 березня , 12:23 У Європі бум онлайн-покеру через коронавірус
      сьогодні , 12:30 Що включає в себе гарантія на нове авто?
      сьогодні , 14:03 Киянам заборонили відвідувати дитячі і спортивні майданчики: інфографіка
      Вероніка Климська
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук