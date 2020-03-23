Прогноз погоди на 24 березня: не сніжитиме, але буде холодно
Погода в Україні у вівторок 24 березня залишатиметься і надалі прохолодною. Сонце світитиме яскраво, однак поки не прогріватиме землю настільки, щоб відчувалася справжня весна.
Протягом декількох днів над Україною панує антициклон Юрген. Саме через нього кінець березня в Україні холодний і сніжний, пише синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Подивіться: Київ та низку областей України засипало снігом: фото, відео
На Заході України повітря триматиметься температури +2..+6 градуси, буде прохолодно і хмарно. Однак ні вдень, ні вночі снігу у цій частині України не прогнозують. Вітер 7 – 12 метрів за секунду.
Біля позначок +4..+6 темература коливатиметься на Сході України та Півдні. Вдень у Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та Криму очікують на сніг. І так само буде вітряно – 7 – 12 метрів за секунду. Вночі в усій Україні стовпчики термометрів показиватимуть температуру нижче нуля – -7..-4 градуси.
У Києві 24 березня вдень +2..+4, а вночі заморозки – -4..-6 градусів нижче нуля.
Прогноз погоди на вівторок, 24 березня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +3…+5
Вінниця – +3…+5
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +4…+6
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +4…+6
Харків – +4…+6
Київ – +2…+4
Прогноз погоди у містах України / Зображення Укргідрометцентру