Прогноз погоды на 24 ноября: в Украине будет холодно, на Западе возможны осадки

Погода в Украине в воскресенье, 24 ноября, будет холодной, ветреной. Осадки маловероятны, кроме западных регионов.

24 ноября по всей территории Украины ожидается сухая погода, небольшие осадки и слабый гололед ожидаются только в Закарпатье, Карпатах и ​​Прикарпатье. Об этом говорится на фейсбук-странице украинскогой синоптика Натальи Диденко.

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В целом днем ​​синоптики прогнозируют от -3 градусов мороза до 3 градусов тепла, ночью -3-9 градусов. Днем в западных областях +1+5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма – до 10 градусов выше нуля.

Сильный ветер, аж до штормовых порывов, будет в западных и восточных областях, а также в Приазовье.

Осадки – маловероятны. Лишь на западе есть вероятность местами небольшого то снега, то дождя.

Водителям в западных областях рекомендуют быть осторожными на дороге. Осадки и низкая температура будут способствовать гололеду.

В Киеве 24 ноября синоптики прогнозируют, что днем ​​температура составит от 1 градуса мороза до 1 тепла. Осадки не предусматриваются. Ветер уже не будет штормовым, но все же порывистым.

Прогноз погоды на воскресенье, 24 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +10…+12

Львов – +3…+5

Ивано-Франковск – +3…+5

Тернополь – +2…+4

Черновцы – +3…+5

Хмельницкий – +2…+4

Луцк – +1…+3

Ровно – +1…+3

Житомир – 0…2

Винница – 0…2

Одесса – +2…+4

Николаев 0…+2

Херсон – +2…+4

Симферополь – +4…+6

Кропивницкий – 0…2

Черкассы – 0…+2

Чернигов – -1…+1

Сумы – -1…+1

Полтава – -1…+1

Днепр – 0…2

Запорожье – 0…2

Донецк – 0…2

Луганск – 0…2

Харьков – -1…1

Киев – -1…1