Прогноз погоды на 24 ноября: в Украине будет холодно, на Западе возможны осадки
Погода в Украине в воскресенье, 24 ноября, будет холодной, ветреной. Осадки маловероятны, кроме западных регионов.
24 ноября по всей территории Украины ожидается сухая погода, небольшие осадки и слабый гололед ожидаются только в Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье. Об этом говорится на фейсбук-странице украинскогой синоптика Натальи Диденко.
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В целом днем синоптики прогнозируют от -3 градусов мороза до 3 градусов тепла, ночью -3-9 градусов. Днем в западных областях +1+5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма – до 10 градусов выше нуля.
Сильный ветер, аж до штормовых порывов, будет в западных и восточных областях, а также в Приазовье.
Осадки – маловероятны. Лишь на западе есть вероятность местами небольшого то снега, то дождя.
Водителям в западных областях рекомендуют быть осторожными на дороге. Осадки и низкая температура будут способствовать гололеду.
В Киеве 24 ноября синоптики прогнозируют, что днем температура составит от 1 градуса мороза до 1 тепла. Осадки не предусматриваются. Ветер уже не будет штормовым, но все же порывистым.
Прогноз погоды на воскресенье, 24 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +10…+12
Львов – +3…+5
Ивано-Франковск – +3…+5
Тернополь – +2…+4
Черновцы – +3…+5
Хмельницкий – +2…+4
Луцк – +1…+3
Ровно – +1…+3
Житомир – 0…2
Винница – 0…2
Одесса – +2…+4
Николаев 0…+2
Херсон – +2…+4
Симферополь – +4…+6
Кропивницкий – 0…2
Черкассы – 0…+2
Чернигов – -1…+1
Сумы – -1…+1
Полтава – -1…+1
Днепр – 0…2
Запорожье – 0…2
Донецк – 0…2
Луганск – 0…2
Харьков – -1…1
Киев – -1…1