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      Прогноз погоды на 24 ноября: в Украине будет холодно, на Западе возможны осадки

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      Прогноз погоды на 24 ноября / goodfon.ru

      Погода в Украине в воскресенье, 24 ноября, будет холодной, ветреной. Осадки маловероятны, кроме западных регионов.

      24 ноября по всей территории Украины ожидается сухая погода, небольшие осадки и слабый гололед ожидаются только в Закарпатье, Карпатах и ​​Прикарпатье. Об этом говорится на фейсбук-странице украинскогой синоптика Натальи Диденко.

      К теме: Когда начнется настоящая зима: мнение синоптика

      В целом днем ​​синоптики прогнозируют от -3 градусов мороза до 3 градусов тепла, ночью -3-9 градусов. Днем в западных областях +1+5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма – до 10 градусов выше нуля.

      Сильный ветер, аж до штормовых порывов, будет в западных и восточных областях, а также в Приазовье.

      Осадки – маловероятны. Лишь на западе есть вероятность местами небольшого то снега, то дождя.

      Водителям в западных областях рекомендуют быть осторожными на дороге. Осадки и низкая температура будут способствовать гололеду.

      В Киеве 24 ноября синоптики прогнозируют, что днем ​​температура составит от 1 градуса мороза до 1 тепла. Осадки не предусматриваются. Ветер уже не будет штормовым, но все же порывистым.

      Прогноз погоды на воскресенье, 24 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +10…+12

      Львов – +3…+5

      Ивано-Франковск – +3…+5

      Тернополь – +2…+4

      Черновцы – +3…+5

      Хмельницкий – +2…+4

      Луцк – +1…+3

      Ровно – +1…+3

      Житомир – 0…2

      Винница – 0…2

      Одесса – +2…+4

      Николаев 0…+2

      Херсон – +2…+4

      Симферополь – +4…+6

      Кропивницкий – 0…2

      Черкассы – 0…+2

      Чернигов – -1…+1

      Сумы – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Днепр – 0…2

      Запорожье – 0…2

      Донецк – 0…2

      Луганск – 0…2

      Харьков – -1…1

      Киев – -1…1

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
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