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      Прогноз погоди на 24 листопада: в Україні буде холодно, на Заході можливі опади

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      Прогноз погоди на 24 листопада / goodfon.ru

      Погода в Україні у неділю, 24 листопада, буде буде холодною, вітряною. Опади малоймовірні, окрім західних регіонів.

      24 листопада по всій території України очікується суха погода, невеликі опади і слабка ожеледь очікуються тільки в Закарпатті, Карпатах і Прикарпатті. Про це мовиться на фейсбук-сторінці української синоптикині Наталки Діденко.

      До теми: Коли почнеться справжня зима: думка синоптика

      Загалом удень синоптики прогнозують від -3 градусів морозу до +3 градусів тепла, вночі -3-9 градусів. Вдень у західних областях буде +1+5 градусів. На Закарпатті та на півдні Криму – до 10 градусів вище нуля.

      Сильний вітер, аж до штормових поривів, буде у західних та східних областях, а також в Приазов`ї.

      Опади – малоймовірні. Лише на заході є ймовірність місцями невеликого то снігу, то дощу.

      Водіям в західних областях рекомендують бути обережними на дорозі. Опади та низька температура сприятимуть ожеледиці.

      У Києві 24 листопада синоптики прогнозують, що вдень температура становитиме від 1 градуса морозу до 1 тепла. Опади не передбачаються. Вітер вже не буде штормовим, проте все ж поривчастим.

      Прогноз погоди на неділю, 24 листопада, у містах України:

      Ужгород – +10…+12

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – 0…2

      Вінниця – 0…2

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв 0…+2

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – 0…2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – -1…+1

      Суми – -1…+1

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – 0…2

      Запоріжжя – 0…2

      Донецьк – 0…2

      Луганськ – 0…2

      Харків – -1…1

      Київ – -1…1

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
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