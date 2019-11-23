Прогноз погоди на 24 листопада: в Україні буде холодно, на Заході можливі опади
Погода в Україні у неділю, 24 листопада, буде буде холодною, вітряною. Опади малоймовірні, окрім західних регіонів.
24 листопада по всій території України очікується суха погода, невеликі опади і слабка ожеледь очікуються тільки в Закарпатті, Карпатах і Прикарпатті. Про це мовиться на фейсбук-сторінці української синоптикині Наталки Діденко.
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Загалом удень синоптики прогнозують від -3 градусів морозу до +3 градусів тепла, вночі -3-9 градусів. Вдень у західних областях буде +1+5 градусів. На Закарпатті та на півдні Криму – до 10 градусів вище нуля.
Сильний вітер, аж до штормових поривів, буде у західних та східних областях, а також в Приазов`ї.
Опади – малоймовірні. Лише на заході є ймовірність місцями невеликого то снігу, то дощу.
Водіям в західних областях рекомендують бути обережними на дорозі. Опади та низька температура сприятимуть ожеледиці.
У Києві 24 листопада синоптики прогнозують, що вдень температура становитиме від 1 градуса морозу до 1 тепла. Опади не передбачаються. Вітер вже не буде штормовим, проте все ж поривчастим.
Прогноз погоди на неділю, 24 листопада, у містах України:
Ужгород – +10…+12
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – 0…2
Вінниця – 0…2
Одеса – +2…+4
Миколаїв 0…+2
Херсон – +2…+4
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – 0…2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -1…+1
Суми – -1…+1
Полтава – -1…+1
Дніпро – 0…2
Запоріжжя – 0…2
Донецьк – 0…2
Луганськ – 0…2
Харків – -1…1
Київ – -1…1