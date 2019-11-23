Прогноз погоди на 24 листопада: в Україні буде холодно, на Заході можливі опади

Погода в Україні у неділю, 24 листопада, буде буде холодною, вітряною. Опади малоймовірні, окрім західних регіонів.

24 листопада по всій території України очікується суха погода, невеликі опади і слабка ожеледь очікуються тільки в Закарпатті, Карпатах і Прикарпатті. Про це мовиться на фейсбук-сторінці української синоптикині Наталки Діденко.

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Загалом удень синоптики прогнозують від -3 градусів морозу до +3 градусів тепла, вночі -3-9 градусів. Вдень у західних областях буде +1+5 градусів. На Закарпатті та на півдні Криму – до 10 градусів вище нуля.

Сильний вітер, аж до штормових поривів, буде у західних та східних областях, а також в Приазов`ї.

Опади – малоймовірні. Лише на заході є ймовірність місцями невеликого то снігу, то дощу.

Водіям в західних областях рекомендують бути обережними на дорозі. Опади та низька температура сприятимуть ожеледиці.

У Києві 24 листопада синоптики прогнозують, що вдень температура становитиме від 1 градуса морозу до 1 тепла. Опади не передбачаються. Вітер вже не буде штормовим, проте все ж поривчастим.

Прогноз погоди на неділю, 24 листопада, у містах України:

Ужгород – +10…+12

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +1…+3

Рівне – +1…+3

Житомир – 0…2

Вінниця – 0…2

Одеса – +2…+4

Миколаїв 0…+2

Херсон – +2…+4

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – 0…2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -1…+1

Суми – -1…+1

Полтава – -1…+1

Дніпро – 0…2

Запоріжжя – 0…2

Донецьк – 0…2

Луганськ – 0…2

Харків – -1…1

Київ – -1…1