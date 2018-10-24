Погода в Украине в среду, 24 октября, будет прохладной и дождливой. В западных регионах, кроме дождя, будет падать еще и мокрый снег.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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По словам эксперта, 24 октября в Украине существенно похолодает. Все из-за циклона, который надвигается из Европы.

В среду "ныряющий" циклон из северо-запада Европы принесет в Украину дожди, на Западе – с мокрым снегом. Плюс сильный ветер, в западных областях – очень сильный,

– отмечает синоптик.

Температура воздуха в течение дня в западных и северных областях, а также в Винницкой области составит +4...+9 градусов. В центральных областях столбики термометров будут показывать +6...+11 градусов.

Теплее всего будет в восточных и южных регионах – до +9...+14 градусов.

В Киеве температура воздуха поднимется до +6...+ 8 градусов, будет дождливо.

Прогноз погоды на среду, 24 октября, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +15...+17

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +5...+7

Сумы- + 5... + 7

Полтава – +6...+8

Днепр – +9...+11

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +10...+12

Киев – +6...+8



Погода в Украине на среду, 24 октября, от Укргидрометцентра