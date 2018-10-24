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      Прогноз погоды на 24 октября: на Украину надвигается похолодание, на Западе пройдет снег

      1916 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 24 октября
      Прогноз погоды на 24 октября / фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 24 октября, будет прохладной и дождливой. В западных регионах, кроме дождя, будет падать еще и мокрый снег.

      Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Дожди, мокрый снег и метели: в Украину идет сильное похолодание

      По словам эксперта, 24 октября в Украине существенно похолодает. Все из-за циклона, который надвигается из Европы.

      В среду "ныряющий" циклон из северо-запада Европы принесет в Украину дожди, на Западе – с мокрым снегом. Плюс сильный ветер, в западных областях – очень сильный,
      – отмечает синоптик.

      Температура воздуха в течение дня в западных и северных областях, а также в Винницкой области составит +4...+9 градусов. В центральных областях столбики термометров будут показывать +6...+11 градусов.

      Теплее всего будет в восточных и южных регионах – до +9...+14 градусов.

      В Киеве температура воздуха поднимется до +6...+ 8 градусов, будет дождливо.

      Прогноз погоды на среду, 24 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +5...+7

      Ивано-Франковск – +6...+8

      Тернополь – +5...+7

      Черновцы – +5...+7

      Хмельницкий – +5...+7

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +5...+7

      Винница – +6...+8

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +15...+17

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +7...+9

      Черкассы – +6...+8

      Чернигов – +5...+7

      Сумы- + 5... + 7

      Полтава – +6...+8

      Днепр – +9...+11

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +12...+14

      Луганск – +11...+13

      Харьков – +10...+12

      Киев – +6...+8

      погода жовтень
      Погода в Украине на среду, 24 октября, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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