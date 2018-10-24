Погода в Україні у середу, 24 жовтня, буде прохолодною та дощовою. У західних регіонах, окрім дощу, падатиме ще й мокрий сніг.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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За словами експерта, 24 жовтня в Україні суттєво похолодає. Все через циклон, який насувається із Європи.

У середу "пірнаючий" циклон з північного заходу Європи принесе в Україну дощі, на Заході – з мокрим снігом. Плюс сильний вітер, у західних областях – дуже сильний,

– зазначає синоптик.

Температура повітря протягом дня у західних і північних областях, а також на Вінниччині становитиме +4...+9 градусів. У центральних областях стовпчики термометрів показуватимуть +6...+11 градусів.

Найтепліше буде у східних та південних регіонах – до +9...+14 градусів.

У Києві температура повітря підніметься до +6...+8 градусів, дощитиме.

Прогноз погоди на середу, 24 жовтня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +6…+8

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +5…+7

Вінниця – +6…+8

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +5…+7

Суми – +5…+7

Полтава – +6…+8

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +11…+13

Харків – +10…+12

Київ – +6…+8



Погода в Україні на середу, 24 жовтня, від Укргідрометцентру