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      Прогноз погоди на 24 жовтня: на Україну насувається похолодання, у західних областях сніжитиме

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      Прогноз погоди на 24 жовтня
      Прогноз погоди на 24 жовтня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 24 жовтня, буде прохолодною та дощовою. У західних регіонах, окрім дощу, падатиме ще й мокрий сніг.

      Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Дощі, мокрий сніг і хуртовини: в Україну йде сильне похолодання

      За словами експерта, 24 жовтня в Україні суттєво похолодає. Все через циклон, який насувається із Європи.

      У середу "пірнаючий" циклон з північного заходу Європи принесе в Україну дощі, на Заході – з мокрим снігом. Плюс сильний вітер, у західних областях – дуже сильний,
      – зазначає синоптик.

      Температура повітря протягом дня у західних і північних областях, а також на Вінниччині становитиме +4...+9 градусів. У центральних областях стовпчики термометрів показуватимуть +6...+11 градусів.

      Найтепліше буде у східних та південних регіонах – до +9...+14 градусів.

      У Києві температура повітря підніметься до +6...+8 градусів, дощитиме.

      Прогноз погоди на середу, 24 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +6…+8

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +5…+7

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +9…+11

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +10…+12

      Київ – +6…+8

      погода жовтень
      Погода в Україні на середу, 24 жовтня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 24 жовтня
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