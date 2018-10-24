Прогноз погоди на 24 жовтня: на Україну насувається похолодання, у західних областях сніжитиме
Погода в Україні у середу, 24 жовтня, буде прохолодною та дощовою. У західних регіонах, окрім дощу, падатиме ще й мокрий сніг.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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За словами експерта, 24 жовтня в Україні суттєво похолодає. Все через циклон, який насувається із Європи.
У середу "пірнаючий" циклон з північного заходу Європи принесе в Україну дощі, на Заході – з мокрим снігом. Плюс сильний вітер, у західних областях – дуже сильний,
– зазначає синоптик.
Температура повітря протягом дня у західних і північних областях, а також на Вінниччині становитиме +4...+9 градусів. У центральних областях стовпчики термометрів показуватимуть +6...+11 градусів.
Найтепліше буде у східних та південних регіонах – до +9...+14 градусів.
У Києві температура повітря підніметься до +6...+8 градусів, дощитиме.
Прогноз погоди на середу, 24 жовтня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +6…+8
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +5…+7
Вінниця – +6…+8
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +5…+7
Суми – +5…+7
Полтава – +6…+8
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +11…+13
Харків – +10…+12
Київ – +6…+8
Погода в Україні на середу, 24 жовтня, від Укргідрометцентру