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      Прогноз погоды на 24 октября: сильные туманы окутают Украину, но будет тепло

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      Погода 24 октября 2019 Украина: прогноз от синоптика
      Прогноз погоды на 24 октября / Shutterstock

      Погода в Украине в четверг, 24 октября, будет такой же теплой, как в предыдущие дни бабьего лета. Осадки маловероятны, впрочем, синоптики предупреждают о сильных туманах, которые будут окутывать Украину чуть ли не в течение всего дня.

      Четверг в Украине будет с туманами.

      По теме: Когда похолодает и придут морозы в Украину: прогноз

      Они постепенно возросли, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, понемногу погружают нас в позднюю осень,
      – пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве 24 октября без осадков, туман, +16...+19 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 24 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +22...+24

      Львов – +19...+21

      Ивано-Франковск – +18...+20

      Тернополь – +16...+18

      Черновцы – +19...+21

      Хмельницкий – +16...+18

      Луцк – +18...+20

      Ровно – +17...+19

      Житомир – +17...+19

      Винница – +17...+19

      Одесса – +17...+19

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +16...+18

      Симферополь – +17...+19

      Кропивницкий – +17...+19

      Черкассы – +17...+19

      Чернигов – +16...+18

      Сумы – + 15... + 17

      Полтава – +15...+17

      Днепр – +16...+18

      Запорожье – +16...+18

      Донецк – +16...+18

      Луганск – +16...+18

      Харьков – +15...+17

      Киев – +17...+19


      Прогноз погоды на четверг, 24 октября, от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
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