Прогноз погоды на 24 октября: сильные туманы окутают Украину, но будет тепло

Погода в Украине в четверг, 24 октября, будет такой же теплой, как в предыдущие дни бабьего лета. Осадки маловероятны, впрочем, синоптики предупреждают о сильных туманах, которые будут окутывать Украину чуть ли не в течение всего дня.

Четверг в Украине будет с туманами. По теме: Когда похолодает и придут морозы в Украину: прогноз Они постепенно возросли, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, понемногу погружают нас в позднюю осень,

– пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко. В Киеве 24 октября без осадков, туман, +16...+19 градусов. Прогноз погоды на четверг, 24 октября, в городах Украины: Ужгород – +22...+24 Львов – +19...+21 Ивано-Франковск – +18...+20 Тернополь – +16...+18 Черновцы – +19...+21 Хмельницкий – +16...+18 Луцк – +18...+20 Ровно – +17...+19 Житомир – +17...+19 Винница – +17...+19 Одесса – +17...+19 Николаев – +17...+19 Херсон – +16...+18 Симферополь – +17...+19 Кропивницкий – +17...+19 Черкассы – +17...+19 Чернигов – +16...+18 Сумы – + 15... + 17 Полтава – +15...+17 Днепр – +16...+18 Запорожье – +16...+18 Донецк – +16...+18 Луганск – +16...+18 Харьков – +15...+17 Киев – +17...+19

Прогноз погоды на четверг, 24 октября, от Укргидрометцентра