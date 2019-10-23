Прогноз погоды на 24 октября: сильные туманы окутают Украину, но будет тепло
Погода в Украине в четверг, 24 октября, будет такой же теплой, как в предыдущие дни бабьего лета. Осадки маловероятны, впрочем, синоптики предупреждают о сильных туманах, которые будут окутывать Украину чуть ли не в течение всего дня.
Четверг в Украине будет с туманами.
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Они постепенно возросли, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, понемногу погружают нас в позднюю осень,
– пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.
В Киеве 24 октября без осадков, туман, +16...+19 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 24 октября, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +18...+20
Ровно – +17...+19
Житомир – +17...+19
Винница – +17...+19
Одесса – +17...+19
Николаев – +17...+19
Херсон – +16...+18
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +16...+18
Сумы – + 15... + 17
Полтава – +15...+17
Днепр – +16...+18
Запорожье – +16...+18
Донецк – +16...+18
Луганск – +16...+18
Харьков – +15...+17
Киев – +17...+19
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