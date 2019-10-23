Прогноз погоди на 24 жовтня: сильні тумани огорнуть Україну, але буде тепло
Погода в Україні у четвер, 24 жовтня, буде такою ж теплою, як у попередні дні бабиного літа. Опади малоймовірні, втім, синоптики попереджають про сильні тумани, що огортатимуть Україну ледь не впродовж усього дня.
До теми: Коли похолодає і прийдуть морози в Україну: прогноз
Вони поступово ширшають, тримаються все довше протягом дня і, відповідно, потроху занурюють нас у пізню осінь,
– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві 24 жовтня без опадів, туман, +16+19 градусів.
Ужгород – +22…+24
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +18…+20
Рівне – +17…+19
Житомир – +17…+19
Вінниця – +17…+19
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +16…+18
Суми – +15…+17
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +15…+17
Київ – +17…+19