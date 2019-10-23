Прогноз погоди на 24 жовтня: сильні тумани огорнуть Україну, але буде тепло

Погода в Україні у четвер, 24 жовтня, буде такою ж теплою, як у попередні дні бабиного літа. Опади малоймовірні, втім, синоптики попереджають про сильні тумани, що огортатимуть Україну ледь не впродовж усього дня.

Четвер в Україні буде з туманами. До теми: Коли похолодає і прийдуть морози в Україну: прогноз Вони поступово ширшають, тримаються все довше протягом дня і, відповідно, потроху занурюють нас у пізню осінь,

– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко. У Києві 24 жовтня без опадів, туман, +16+19 градусів. Прогноз погоди на четвер, 24 жовтня, у містах України: Ужгород – +22…+24 Львів – +19…+21 Івано-Франківськ – +18…+20 Тернопіль – +16…+18 Чернівці – +19…+21 Хмельницький – +16…+18 Луцьк – +18…+20 Рівне – +17…+19 Житомир – +17…+19 Вінниця – +17…+19 Одеса – +17…+19 Миколаїв – +17…+19 Херсон – +16…+18 Сімферополь – +17…+19 Кропивницький – +17…+19 Черкаси – +17…+19 Чернігів – +16…+18 Суми – +15…+17 Полтава – +15…+17 Дніпро – +16…+18 Запоріжжя – +16…+18 Донецьк – +16…+18 Луганськ – +16…+18 Харків – +15…+17 Київ – +17…+19

Прогноз погоди на четвер, 24 жовтня, від Укргідрометцентру