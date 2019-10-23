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      Прогноз погоди на 24 жовтня: сильні тумани огорнуть Україну, але буде тепло

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      Погода 24 жовтня 2019 Україна: прогноз від синоптика
      Прогноз погоди на 24 жовтня / Shutterstock

      Погода в Україні у четвер, 24 жовтня, буде такою ж теплою, як у попередні дні бабиного літа. Опади малоймовірні, втім, синоптики попереджають про сильні тумани, що огортатимуть Україну ледь не впродовж усього дня.

      Четвер в Україні буде з туманами.

      До теми: Коли похолодає і прийдуть морози в Україну: прогноз

      Вони поступово ширшають, тримаються все довше протягом дня і, відповідно, потроху занурюють нас у пізню осінь,
      – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві 24 жовтня без опадів, туман, +16+19 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 24 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +16…+18

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +16…+18

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +17…+19

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +16…+18

      Суми – +15…+17

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +16…+18

      Харків – +15…+17

      Київ – +17…+19


      Прогноз погоди на четвер, 24 жовтня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Погода
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