Прогноз погоды на 25 марта: в Украину пришла весна
В воскресенье, 25 марта, практически по всей территории Украины ожидается солнечная и по-настоящему весенняя погода, лишь ночью еще возможны заморозки.
По данным Укргидрометцентра, в воскресенье во всех областях Украины будет без осадков, однако водителям стоит опасаться гололеда на дорогах.
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В большинстве областей ветер будет юго-западным, а в южных и восточных – северным до 5-10 метров в секунду.
В западных областях, в частности в Карпатах, температура воздуха ночью может опускаться даже до -10, но днем повсюду будет солнечно и столбики термометров поднимутся выше нуля.
Прогноз погоды на воскресенье, 25 марта, в городах Украины:
Ужгород – +6…+8
Львов – +6…+8
Ивано-Франковск – +4…+6
Тернополь – +6…+8
Черновцы – +4…+6
Хмельницкий – +5…+7
Луцк – +6…+8
Ровно – +6…+8
Житомир – +5…+7
Винница – +4…+6
Одесса – +2…+4
Николаев – +4…+6
Херсон – +3…+5
Симферополь – +6…+8
Кропивницкий – +3…+5
Черкассы – +3…+5
Чернигов – +2…+4
Сумы – +1…+3
Полтава – +1…+3
Днепр – +1…+3
Запорожье – +3…+5
Донецк – +2…+4
Луганск – +1…+3
Харьков – 0…+2
Киев – +3…+5
Прогноз погоды в Украине на субботу, 25 марта