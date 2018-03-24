Прогноз погоды на 25 марта: в Украину пришла весна

В воскресенье, 25 марта, практически по всей территории Украины ожидается солнечная и по-настоящему весенняя погода, лишь ночью еще возможны заморозки.

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье во всех областях Украины будет без осадков, однако водителям стоит опасаться гололеда на дорогах.

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В большинстве областей ветер будет юго-западным, а в южных и восточных – северным до 5-10 метров в секунду.

В западных областях, в частности в Карпатах, температура воздуха ночью может опускаться даже до -10, но днем ​​повсюду будет солнечно и столбики термометров поднимутся выше нуля.

Прогноз погоды на воскресенье, 25 марта, в городах Украины:

Ужгород – +6…+8

Львов – +6…+8

Ивано-Франковск – +4…+6

Тернополь – +6…+8

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – +5…+7

Луцк – +6…+8

Ровно – +6…+8

Житомир – +5…+7

Винница – +4…+6

Одесса – +2…+4

Николаев – +4…+6

Херсон – +3…+5

Симферополь – +6…+8

Кропивницкий – +3…+5

Черкассы – +3…+5

Чернигов – +2…+4

Сумы – +1…+3

Полтава – +1…+3

Днепр – +1…+3

Запорожье – +3…+5

Донецк – +2…+4

Луганск – +1…+3

Харьков – 0…+2

Киев – +3…+5





Прогноз погоды в Украине на субботу, 25 марта