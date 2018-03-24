Прогноз погоди на 25 березня: в Україну прийшла весна
У неділю, 25 березня, практично по всій території України очікується сонячна і по-справжньому весняна погода, лише вночі ще можливі заморозки.
За даними Укргідрометцентру, у неділю у всіх областях України буде без опадів, проте водіям варто остерігатись ожеледиці на дорогах.
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У більшості областей вітер буде південно-західним, а у південних та східних – північним до 5-10 метрів за секунду.
У західних областях, зокрема у Карпатах, температура повітря вночі може опускатись навіть до -10, проте вдень повсюди буде сонячно і стовпчики термометрів піднімуться вище за нуль.
Прогноз погоди на неділю, 25 березня, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +5…+7
Вінниця – +4…+6
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +2…+4
Суми – +1…+3
Полтава – +1…+3
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – 0…+2
Київ – +3…+5
Прогноз погоди в Україні на суботу, 25 березня