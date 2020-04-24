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      Прогноз погоды на 25 апреля: Украиной пронесется "быстрый" дождь

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      Погода 25 апреля 2020, Украина – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоди на 25 квітня / ukrinform.ua

      Погода в Украине в субботу, 25 апреля, будет дождливой на Западе страны, но сухой и солнечной на Востоке. Похоже, в ближайшие дни через всю территорию нашего государства пройдут дожди. Правда, продлятся они совсем не долго.

      У суботу дощ охопить увесь Захід та Північ країни, а вже у неділю перейде на Схід та Південь. Такі показники прогнозує Укргідрометцентр.

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      Вже у понеділок наступний тиждень в Україні почнеться сонячною погодою, а дощі підуть далі на Схід. Лише у Київській, Чернігівській, Черкаській та Сумській областях дощитиме упродовж всіх вихідних.

      У суботу температура повітря у тих регіонах, де дощитиме, опуститься на декілька градусів, а в інших – навпаки підніметься. Найтепліше буде на Сході та в Центрі – +17...+21 градус.

      Дещо холоднішим буде Південь країни – +15...+20 градусів. На Півночі похолодає до +16...+18, а на Заході – до +14...+18.

      У Києві дощитиме як у суботу, так і в неділю. Втім день 25 квітня буде порівняно теплим – +17...+19 градусів. 

      Прогноз погоди на суботу, 25 квітня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +14…+16

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +16…+18

      Чернівці – +17…+19

      Хмельницький – +16…+18

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +16…+18

      Житомир – +16…+18

      Вінниця – +18…+20

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +19…+21

      Черкаси – +18…+20

      Чернігів – +16…+18

      Суми – +16…+18

      Полтава – +17…+19

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +19…+21

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +19…+21

      Київ – +17…+19

      прогноз погоди на 25 квітня
      Прогноз погоди в Україні на суботу, 25 квітня, від Укргідрометцентру

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Погода
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