Прогноз погоди на 25 квітня: Україною пронесеться "швидкий" дощ

Погода в Україні у суботу, 25 квітня, буде дощовою на Заході країни, але сухою та сонячною на Сході. Схоже, у найближчі дні через усю територію нашої держави пройдуть дощі. Щоправда триватимуть вони зовсім не довго.

У суботу дощ охопить увесь Захід та Північ країни, а вже у неділю перейде на Схід та Південь. Такі показники прогнозує Укргідрометцентр.

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Вже у понеділок наступний тиждень в Україні почнеться сонячною погодою, а дощі підуть далі на Схід. Лише у Київській, Чернігівській, Черкаській та Сумській областях дощитиме упродовж всіх вихідних.

У суботу температура повітря у тих регіонах, де дощитиме, опуститься на декілька градусів, а в інших – навпаки підніметься. Найтепліше буде на Сході та в Центрі – +17...+21 градус.

Дещо холоднішим буде Південь країни – +15...+20 градусів. На Півночі похолодає до +16...+18, а на Заході – до +14...+18.

У Києві дощитиме як у суботу, так і в неділю. Втім день 25 квітня буде порівняно теплим – +17...+19 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 25 квітня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +14…+16

Рівне – +16…+18

Житомир – +16…+18

Вінниця – +18…+20

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +16…+18

Суми – +16…+18

Полтава – +17…+19

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +19…+21

Луганськ – +18…+20

Харків – +19…+21

Київ – +17…+19



Прогноз погоди в Україні на суботу, 25 квітня, від Укргідрометцентру