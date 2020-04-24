Прогноз погоди на 25 квітня: Україною пронесеться "швидкий" дощ
Погода в Україні у суботу, 25 квітня, буде дощовою на Заході країни, але сухою та сонячною на Сході. Схоже, у найближчі дні через усю територію нашої держави пройдуть дощі. Щоправда триватимуть вони зовсім не довго.
У суботу дощ охопить увесь Захід та Північ країни, а вже у неділю перейде на Схід та Південь. Такі показники прогнозує Укргідрометцентр.
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Вже у понеділок наступний тиждень в Україні почнеться сонячною погодою, а дощі підуть далі на Схід. Лише у Київській, Чернігівській, Черкаській та Сумській областях дощитиме упродовж всіх вихідних.
У суботу температура повітря у тих регіонах, де дощитиме, опуститься на декілька градусів, а в інших – навпаки підніметься. Найтепліше буде на Сході та в Центрі – +17...+21 градус.
Дещо холоднішим буде Південь країни – +15...+20 градусів. На Півночі похолодає до +16...+18, а на Заході – до +14...+18.
У Києві дощитиме як у суботу, так і в неділю. Втім день 25 квітня буде порівняно теплим – +17...+19 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 25 квітня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +16…+18
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +14…+16
Рівне – +16…+18
Житомир – +16…+18
Вінниця – +18…+20
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +16…+18
Суми – +16…+18
Полтава – +17…+19
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +19…+21
Луганськ – +18…+20
Харків – +19…+21
Київ – +17…+19
Прогноз погоди в Україні на суботу, 25 квітня, від Укргідрометцентру