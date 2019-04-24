Прогноз погоды на 25 апреля: в Украине будет по-летнему тепло
Погода в Украине в четверг, 25 апреля будет солнечной в большинстве областей и по-летнему теплой. Дождливо может только в западных регионах.
Температура воздуха днем в среднем достигнет +20 +26 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Относительно осадков, то дождя стоит ожидать во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях.
На побережьях морей температура воздуха будет достигать +16 +19 градусов. На Правобережье ожидается порывистый сильный ветер.
Погода в Киеве в четверг будет солнечной и теплой. Температура воздуха в течение дня – +20 +23 градуса.
Надевайте светлую одежду, берите на нос темные очки, погода будет способствовать труду, прогулкам и пробуждению гражданских чувств,
– отметила синоптик.
Прогноз погоды на четверг, 25 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +22…+24
Львов – +22…+24
Ивано-Франковск – +21…+23
Тернополь – +20…+22
Черновцы – +20…+22
Хмельницкий – +20…+22
Луцк – +21…+23
Ровно – +21…+23
Житомир – +22…+24
Винница – +21…+23
Одесса – +16…+18
Николаев – +20…+22
Херсон – +18…+20
Симферополь – +21…+23
Кропивницкий – +20…+22
Черкассы – +21…+23
Чернигов – +21…+23
Сумы – +22…+24
Полтава – +22…+24
Днепр – +22…+24
Запорожье – +22…+24
Донецк – +22…+24
Луганск – +22…+24
Харьков – +22…+24
Киев – +21…+23