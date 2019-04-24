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      Прогноз погоды на 25 апреля: в Украине будет по-летнему тепло

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      Погода 25 апреля 2019 Киев, Львов, Одесса и города Украины - что обещает синоптик
      Прогноз погоды в Украине на 25 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в четверг, 25 апреля будет солнечной в большинстве областей и по-летнему теплой. Дождливо может только в западных регионах.

      Температура воздуха днем ​​в среднем достигнет +20 +26 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Относительно осадков, то дождя стоит ожидать во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях.

      На побережьях морей температура воздуха будет достигать +16 +19 градусов. На Правобережье ожидается порывистый сильный ветер.

      Погода в Киеве в четверг будет солнечной и теплой. Температура воздуха в течение дня – +20 +23 градуса.

      Надевайте светлую одежду, берите на нос темные очки, погода будет способствовать труду, прогулкам и пробуждению гражданских чувств,
      – отметила синоптик.

      Прогноз погоды на четверг, 25 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +22…+24

      Львов – +22…+24

      Ивано-Франковск – +21…+23

      Тернополь – +20…+22

      Черновцы – +20…+22

      Хмельницкий – +20…+22

      Луцк – +21…+23

      Ровно – +21…+23

      Житомир – +22…+24

      Винница – +21…+23

      Одесса – +16…+18

      Николаев – +20…+22

      Херсон – +18…+20

      Симферополь – +21…+23

      Кропивницкий – +20…+22

      Черкассы – +21…+23

      Чернигов – +21…+23

      Сумы – +22…+24

      Полтава – +22…+24

      Днепр – +22…+24

      Запорожье – +22…+24

      Донецк – +22…+24

      Луганск – +22…+24

      Харьков – +22…+24

      Киев – +21…+23

      погода прогноз четвер 25 квітня

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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