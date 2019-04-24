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      Прогноз погоди на 25 квітня: в Україні буде по-літньому тепло

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      Погода 25 квітня 2019 Київ, Львів, Одеса та міста України - синоптик обіцяє літнє тепло
      Прогноз погоди в Україна на 25 квітня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у четвер, 25 квітня буде сонячною у більшості областей та по-літньому теплою. Дощити може тільки в західних регіонах.

      Температура повітря вдень у середньому досягне +20+26 градусів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Якою буде погода на Великдень і травневі свята: прогноз

      Щодо опадів, то дощу варто чекати у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Волинській областях.

      На узбережжях морів температура повітря сягатиме +16+19 градусів. На Правобережжі очікується поривчастий сильний вітер.

      Погода у Києві в четвер буде сонячною та теплою. Температура повітря впродовж дня –+20+23 градуси.

      Одягайте світлу одежу, беріть на носа темні окуляри, погода сприятиме праці, прогулянкам і пробудженню громадянських почуттів,
      – зауважила синоптик.

      Прогноз погоди на четвер, 25 квітня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +22…+24

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +21…+23

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +21…+23

      Чернігів – +21…+23

      Суми – +22…+24

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +22…+24

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +22…+24

      Харків – +22…+24

      Київ – +21…+23

      погода прогноз четвер 25 квітня

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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