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      Прогноз погоды на 26 апреля: в Украину придет жара и дожди

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      Погода 25 апреля 2019 Украина - синоптик обещает жару и дожди
      Прогноз погоды на 26 апреля в Украине / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 26 апреля будет жаркой, ведь температура воздуха поднимется до +27 градусов. В то же время, пока жителей центральной части будет радовать весеннее солнце, Запад и Восток накроют дожди.

      В предпасхальную пятницу в Украину придут затяжные осадки, которые задержатся на несколько дней в западных областях. В целом дневная температура воздуха 26 апреля будет достигать отметок от +17 до +27 градусов тепла.

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      Теплая погода порадует жителей западных областей. Там столбики термометров покажут до +23...+27 градусов. Однако, и днем, и ночью на Западе будет идти дождь.

      Немного холоднее будет в восточных, центральных и северных областях. Температура воздуха достигнет + 21...+25 градусов, но весеннее небо время от времени будет затягивать серыми тучами. В общем, сильных осадков не предвидится, лишь на Харьковщине, Луганщине и Донетчине возможны кратковременные дожди.

      Холоднее всего будет на юге – +17+21 градус тепла, но весь день будет светить солнце.

      Наконец Украину покинут заморозки, а ночные температуры решительно перейдут в отметку +. Кое-где в темное время потеплеет до +10+12 градусов.

      В Киеве в пятницу также будет весенняя теплая погода без дождей – +22...+24 градуса.

      Прогноз погоды на пятницу, 26 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +25...+27

      Львов – +25...+27

      Ивано-Франковск – +25...+27

      Тернополь – +24...+26

      Черновцы – +24...+26

      Хмельницкий – +23...+25

      Луцк – +25...+27

      Ровно – +23...+25

      Житомир – +22...+24

      Винница – +22...+24

      Одесса – +17...+19

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +19...+21

      Симферополь – +17...+19

      Кропивницкий – +22...+24

      Черкассы – +21...+23

      Чернигов – +21...+23

      Сумы – + 21... + 23

      Полтава – +22...+24

      Днепр – +23...+25

      Запорожье – +19...+21

      Донецк – +21...+23

      Луганск – +22...+24

      Харьков – +22...+24

      Киев – +22...+24


      Прогноз погоды на 26 апреля в Украине

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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