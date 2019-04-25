Прогноз погоды на 26 апреля: в Украину придет жара и дожди
Погода в Украине в пятницу, 26 апреля будет жаркой, ведь температура воздуха поднимется до +27 градусов. В то же время, пока жителей центральной части будет радовать весеннее солнце, Запад и Восток накроют дожди.
В предпасхальную пятницу в Украину придут затяжные осадки, которые задержатся на несколько дней в западных областях. В целом дневная температура воздуха 26 апреля будет достигать отметок от +17 до +27 градусов тепла.
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Теплая погода порадует жителей западных областей. Там столбики термометров покажут до +23...+27 градусов. Однако, и днем, и ночью на Западе будет идти дождь.
Немного холоднее будет в восточных, центральных и северных областях. Температура воздуха достигнет + 21...+25 градусов, но весеннее небо время от времени будет затягивать серыми тучами. В общем, сильных осадков не предвидится, лишь на Харьковщине, Луганщине и Донетчине возможны кратковременные дожди.
Холоднее всего будет на юге – +17+21 градус тепла, но весь день будет светить солнце.
Наконец Украину покинут заморозки, а ночные температуры решительно перейдут в отметку +. Кое-где в темное время потеплеет до +10+12 градусов.
В Киеве в пятницу также будет весенняя теплая погода без дождей – +22...+24 градуса.
Прогноз погоды на пятницу, 26 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +25...+27
Ровно – +23...+25
Житомир – +22...+24
Винница – +22...+24
Одесса – +17...+19
Николаев – +17...+19
Херсон – +19...+21
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +21...+23
Сумы – + 21... + 23
Полтава – +22...+24
Днепр – +23...+25
Запорожье – +19...+21
Донецк – +21...+23
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +22...+24
Прогноз погоды на 26 апреля в Украине