Прогноз погоды на 26 апреля: в Украину придет жара и дожди

Погода в Украине в пятницу, 26 апреля будет жаркой, ведь температура воздуха поднимется до +27 градусов. В то же время, пока жителей центральной части будет радовать весеннее солнце, Запад и Восток накроют дожди.

В предпасхальную пятницу в Украину придут затяжные осадки, которые задержатся на несколько дней в западных областях. В целом дневная температура воздуха 26 апреля будет достигать отметок от +17 до +27 градусов тепла.

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Теплая погода порадует жителей западных областей. Там столбики термометров покажут до +23...+27 градусов. Однако, и днем, и ночью на Западе будет идти дождь.

Немного холоднее будет в восточных, центральных и северных областях. Температура воздуха достигнет + 21...+25 градусов, но весеннее небо время от времени будет затягивать серыми тучами. В общем, сильных осадков не предвидится, лишь на Харьковщине, Луганщине и Донетчине возможны кратковременные дожди.

Холоднее всего будет на юге – +17+21 градус тепла, но весь день будет светить солнце.

Наконец Украину покинут заморозки, а ночные температуры решительно перейдут в отметку +. Кое-где в темное время потеплеет до +10+12 градусов.

В Киеве в пятницу также будет весенняя теплая погода без дождей – +22...+24 градуса.

Прогноз погоды на пятницу, 26 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +25...+27

Ровно – +23...+25

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +19...+21

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +21...+23

Сумы – + 21... + 23

Полтава – +22...+24

Днепр – +23...+25

Запорожье – +19...+21

Донецк – +21...+23

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +22...+24



Прогноз погоды на 26 апреля в Украине