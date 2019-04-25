Прогноз погоди на 25 квітня: в Україну прийде спека і дощі
Погода в Україні у п'ятницю, 26 квітня буде спекотною, адже температура повітря підніметься до +27 градусів. Водночас, поки жителів центральної частини тішитиме весняне сонце, Захід і Схід накриють дощі.
У передвеликодню п'ятницю в Україну прийдуть затяжні опади, які затримаються на кілька днів у західних областях. Загалом денна температура повітря 26 квітня сягатиме позначок від +17 до +27 градусів тепла.
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Найтепліша погода порадує жителів західних областей. Там стовпчики термометрів покажуть до +23...+27 градусів. Проте, і вдень, і вночі на Заході буде падати дощ.
Трішки холодніше буде у східних, центральних та північних областях. Температура повітря сягне +21...+25 градусів, але весняне небо час-від-часу затягуватиме сірими хмарами. Загалом, сильних опадів не передбачається, лише на Харківщині, Луганщині та Донеччині можливі короткочасні дощі.
Найхолодніше буде на півдні – +17+21 градус тепла, але весь день світитиме сонце.
Нарешті Україну покинуть заморозки, а нічні температури рішуче перейдуть у позначку +. Подекуди у темну пору потепліє до +10+12 градусів.
У Києві в п'ятницю також буде весняна тепла погода без дощів – +22...+24 градуси.
Прогноз погоди на п'ятницю, 26 квітня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +25…+27
Рівне – +23…+25
Житомир – +22…+24
Вінниця – +22…+24
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +21…+23
Суми – +21…+23
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – +22…+24
Прогноз погоди на 26 квітня в Україні