Прогноз погоды на 25 декабря: в Украине будет холодно, синоптики обещают сильные осадки

Погода в Украине во вторник, 25 декабря, будет холодной. По всей Украине синоптики обещают сильные осадки и штормовой ветер.

Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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Теплее всего, традиционно, будет в Крыму. Так, на полуострове воздух прогреется от +1 до +3 градусов.

Холоднее всего будет в ряде северных и восточных областей. В частности, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине следует ожидать от -1 до -6 градусов мороза.

По всей территории Украины и дальше пройдет мокрый снег с дождем.

На Севере и Западе завтра будет снег, но без фанатизма. Похолодает до небольшого мороза.

Гололедица!

– сообщает синоптик Наталья Диденко на Facebook-странице.

Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве температура воздуха будет колебаться от -4 до -6 градусов, а также будет падать снег.

Прогноз погоды на вторник, 25 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – -1...-3

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – -1...-3

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -3...-5

Винница – -1...-3

Одесса – 0...-2

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – +1...+3

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – -1...-3

Чернигов – -2...-4

Сумы – -2...-4

Полтава – -1...-3

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -4...-6



Прогноз погоды на вторник, 25 декабря, от Укргидрометцентра