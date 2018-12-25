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      Прогноз погоды на 25 декабря: в Украине будет холодно, синоптики обещают сильные осадки

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      Погода 25 декабря 2018 - прогноз на Католическое Рождество 2018
      Прогноз погоды на 25 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 25 декабря, будет холодной. По всей Украине синоптики обещают сильные осадки и штормовой ветер.

      Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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      Теплее всего, традиционно, будет в Крыму. Так, на полуострове воздух прогреется от +1 до +3 градусов.

      Холоднее всего будет в ряде северных и восточных областей. В частности, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине следует ожидать от -1 до -6 градусов мороза.

      По всей территории Украины и дальше пройдет мокрый снег с дождем.

      На Севере и Западе завтра будет снег, но без фанатизма. Похолодает до небольшого мороза.
      Гололедица!
      – сообщает синоптик Наталья Диденко на Facebook-странице.

      Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.

      В Киеве температура воздуха будет колебаться от -4 до -6 градусов, а также будет падать снег.

      Прогноз погоды на вторник, 25 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – 0...-2

      Ивано-Франковск – 0...-2

      Тернополь – -1...-3

      Черновцы – 0...-2

      Хмельницкий – -1...-3

      Луцк – -1...-3

      Ровно – -1...-3

      Житомир – -3...-5

      Винница – -1...-3

      Одесса – 0...-2

      Николаев – -1...+1

      Херсон – -1...+1

      Симферополь – +1...+3

      Кропивницкий – -1...-3

      Черкассы – -1...-3

      Чернигов – -2...-4

      Сумы – -2...-4

      Полтава – -1...-3

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – 0...+2

      Донецк – 0...+2

      Луганск – -1...+1

      Харьков – -1...+1

      Киев – -4...-6

      погода 25 грудня в Україні
      Прогноз погоды на вторник, 25 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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