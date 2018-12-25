Прогноз погоды на 25 декабря: в Украине будет холодно, синоптики обещают сильные осадки
Погода в Украине во вторник, 25 декабря, будет холодной. По всей Украине синоптики обещают сильные осадки и штормовой ветер.
Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.
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Теплее всего, традиционно, будет в Крыму. Так, на полуострове воздух прогреется от +1 до +3 градусов.
Холоднее всего будет в ряде северных и восточных областей. В частности, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине следует ожидать от -1 до -6 градусов мороза.
По всей территории Украины и дальше пройдет мокрый снег с дождем.
На Севере и Западе завтра будет снег, но без фанатизма. Похолодает до небольшого мороза.
Гололедица!
– сообщает синоптик Наталья Диденко на Facebook-странице.
Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве температура воздуха будет колебаться от -4 до -6 градусов, а также будет падать снег.
Прогноз погоды на вторник, 25 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – -1...-3
Черновцы – 0...-2
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – -1...-3
Ровно – -1...-3
Житомир – -3...-5
Винница – -1...-3
Одесса – 0...-2
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...+1
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – -1...-3
Чернигов – -2...-4
Сумы – -2...-4
Полтава – -1...-3
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – -4...-6
Прогноз погоды на вторник, 25 декабря, от Укргидрометцентра