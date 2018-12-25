Прогноз погоди на 25 грудня: в Україні буде холодно, синоптики обіцяють сильні опади
Погода в Україні у вівторок, 25 грудня, буде холодною. По всій Україні синоптики обіцяють сильні опади та штормовий вітер.
Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.
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Найтепліше, традиційно, буде у Криму. Так, на півострові повітря прогріється від +1 до +3 градусів.
Найхолодніше буде у низці північних та східних областей. Зокрема, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині слід очікувати від -1 до -6 градусів морозу.
По всій території України й надалі пройде мокрий сніг із дощем.
На Півночі та Заході завтра буде сніг, але без фанатизму. Похолодає до невеликого морозу.
Ожеледиця!
– повідомляє синоптик Наталка Діденко на Facebook-сторінці.
Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві температура повітря коливатиметься від -4 до -6 градусів, а також падатиме сніг.
Прогноз погоди на вівторок, 25 грудня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – 0…-2
Івано-Франківськ – 0…-2
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – 0…-2
Хмельницький – -1…-3
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -3…-5
Вінниця – -1…-3
Одеса – 0…-2
Миколаїв – -1...+1
Херсон – -1…+1
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – -1…-3
Чернігів – -2…-4
Суми – -2…-4
Полтава – -1…-3
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – -4…-6
Прогноз погоди на вівторок, 25 грудня, від Укргідрометцентру