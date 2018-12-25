Прогноз погоди на 25 грудня: в Україні буде холодно, синоптики обіцяють сильні опади

Погода в Україні у вівторок, 25 грудня, буде холодною. По всій Україні синоптики обіцяють сильні опади та штормовий вітер.

Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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Найтепліше, традиційно, буде у Криму. Так, на півострові повітря прогріється від +1 до +3 градусів.

Найхолодніше буде у низці північних та східних областей. Зокрема, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині слід очікувати від -1 до -6 градусів морозу.

По всій території України й надалі пройде мокрий сніг із дощем.

На Півночі та Заході завтра буде сніг, але без фанатизму. Похолодає до невеликого морозу.

Ожеледиця!

– повідомляє синоптик Наталка Діденко на Facebook-сторінці.

Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві температура повітря коливатиметься від -4 до -6 градусів, а також падатиме сніг.

Прогноз погоди на вівторок, 25 грудня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – 0…-2

Івано-Франківськ – 0…-2

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – 0…-2

Хмельницький – -1…-3

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -3…-5

Вінниця – -1…-3

Одеса – 0…-2

Миколаїв – -1...+1

Херсон – -1…+1

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – -1…-3

Чернігів – -2…-4

Суми – -2…-4

Полтава – -1…-3

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – -4…-6



Прогноз погоди на вівторок, 25 грудня, від Укргідрометцентру