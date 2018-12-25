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      Прогноз погоди на 25 грудня: в Україні буде холодно, синоптики обіцяють сильні опади

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      Погода 25 грудня 2018 - прогноз погоди на Католицьке Різдво 2018
      Прогноз погоди на 25 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 25 грудня, буде холодною. По всій Україні синоптики обіцяють сильні опади та штормовий вітер.

      Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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      Найтепліше, традиційно, буде у Криму. Так, на півострові повітря прогріється від +1 до +3 градусів.

      Найхолодніше буде у низці північних та східних областей. Зокрема, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині слід очікувати від -1 до -6 градусів морозу.

      По всій території України й надалі пройде мокрий сніг із дощем.

      На Півночі та Заході завтра буде сніг, але без фанатизму. Похолодає до невеликого морозу.
      Ожеледиця! 
      – повідомляє синоптик Наталка Діденко на Facebook-сторінці.

      Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.

      У Києві температура повітря коливатиметься від -4 до -6 градусів, а також падатиме сніг.

      Прогноз погоди на вівторок, 25 грудня, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – 0…-2

      Івано-Франківськ – 0…-2

      Тернопіль – -1…-3

      Чернівці – 0…-2

      Хмельницький – -1…-3

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – -1…-3

      Житомир – -3…-5

      Вінниця – -1…-3

      Одеса – 0…-2

      Миколаїв – -1...+1

      Херсон – -1…+1

      Сімферополь – +1…+3

      Кропивницький – -1…-3

      Черкаси – -1…-3

      Чернігів – -2…-4

      Суми – -2…-4

      Полтава – -1…-3

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – -4…-6

      погода 25 грудня в Україні
      Прогноз погоди на вівторок, 25 грудня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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