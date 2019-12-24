Прогноз погоды на 25 декабря: в Украине дожди, на Западе возможен мокрый снег

Погода в Украине в среду, 25 декабря, будет холодной и дождливой. В западных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега. Водителей призывают быть осторожными на дороге.

Теплее всего будет на Юге – +7...+12 градусов. На остальной территории Украины ожидается ощутимое похолодание. Стоит помнить: Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды В Киеве в среду пройдет дождь, днем будет около +7 градусов. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко. Прогноз погоды на среду, 25 декабря, в городах Украины: Ужгород – +3...+5 Львов – +2...+4 Ивано-Франковск – +2...+4 Тернополь – +2...+4 Черновцы – +2...+4 Хмельницкий – +2...+4 Луцк – +3...+5 Ровно – +4...+6 Житомир – +5...+7 Винница – +5...+7 Одесса – +7...+9 Николаев – +8...+10 Херсон – +7...+9 Симферополь – +9...+11 Кропивницкий – +5...+7 Черкассы – +5...+7 Чернигов – +5...+7 Сумы – +3...+5 Полтава – +5...+7 Днепр – +5...+7 Запорожье – +7...+9 Донецк – +2...+4 Луганск – +2...+4 Харьков – +2...+4 Киев – +5...+7

Прогноз погоды на среду, 25 декабря, от Укргидрометцентра