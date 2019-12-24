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      Прогноз погоды на 25 декабря: в Украине дожди, на Западе возможен мокрый снег

      19 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 25 декабря / pixabay

      Погода в Украине в среду, 25 декабря, будет холодной и дождливой. В западных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега. Водителей призывают быть осторожными на дороге.

      Теплее всего будет на Юге – +7...+12 градусов. На остальной территории Украины ожидается ощутимое похолодание.

      Стоит помнить: Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

      В Киеве в среду пройдет дождь, днем будет около +7 градусов. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

      Прогноз погоды на среду, 25 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +5...+7

      Винница – +5...+7

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +7...+9

      Симферополь – +9...+11

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – +5...+7

      Чернигов – +5...+7

      Сумы – +3...+5

      Полтава – +5...+7

      Днепр – +5...+7

      Запорожье – +7...+9

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – +5...+7


      Прогноз погоды на среду, 25 декабря, от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
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