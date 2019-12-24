Прогноз погоды на 25 декабря: в Украине дожди, на Западе возможен мокрый снег
Погода в Украине в среду, 25 декабря, будет холодной и дождливой. В западных областях ожидаются осадки в виде мокрого снега. Водителей призывают быть осторожными на дороге.
Теплее всего будет на Юге – +7...+12 градусов. На остальной территории Украины ожидается ощутимое похолодание.
Стоит помнить: Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды
В Киеве в среду пройдет дождь, днем будет около +7 градусов. Об этом на своей фейсбук-странице пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на среду, 25 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +3...+5
Ровно – +4...+6
Житомир – +5...+7
Винница – +5...+7
Одесса – +7...+9
Николаев – +8...+10
Херсон – +7...+9
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +5...+7
Сумы – +3...+5
Полтава – +5...+7
Днепр – +5...+7
Запорожье – +7...+9
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +5...+7
Прогноз погоды на среду, 25 декабря, от Укргидрометцентра
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