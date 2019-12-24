Прогноз погоди на 25 грудня: в Україні дощитиме, на Заході можливий мокрий сніг

Погода в Україні у середу, 25 грудня, буде холодною і дощовою. У західних областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Водіїв закликають бути обережними на дорозі.

Найтепліше буде на Півдні – +7...+12 градусів. На решті території України очікується відчутне похолодання. Варто пам'ятати: Водіїв попередили про небезпеку на дорогах через негоду У Києві у середу пройде дощ, вдень буде близько +7 градусів. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко. Прогноз погоди на середу, 25 грудня, у містах України: Ужгород – +3…+5 Львів – +2…+4 Івано-Франківськ – +2…+4 Тернопіль – +2…+4 Чернівці – +2…+4 Хмельницький – +2…+4 Луцьк – +3…+5 Рівне – +4…+6 Житомир – +5…+7 Вінниця – +5…+7 Одеса – +7…+9 Миколаїв – +8…+10 Херсон – +7…+9 Сімферополь – +9…+11 Кропивницький – +5…+7 Черкаси – +5…+7 Чернігів – +5…+7 Суми – +3…+5 Полтава – +5…+7 Дніпро – +5…+7 Запоріжжя – +7…+9 Донецьк – +2…+4 Луганськ – +2…+4 Харків – +2…+4 Київ – +5…+7

Прогноз погоди на середу, 25 грудня, від Укргідрометцентру