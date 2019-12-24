Прогноз погоди на 25 грудня: в Україні дощитиме, на Заході можливий мокрий сніг
Погода в Україні у середу, 25 грудня, буде холодною і дощовою. У західних областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Водіїв закликають бути обережними на дорозі.
Найтепліше буде на Півдні – +7...+12 градусів. На решті території України очікується відчутне похолодання.
Варто пам'ятати: Водіїв попередили про небезпеку на дорогах через негоду
У Києві у середу пройде дощ, вдень буде близько +7 градусів. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на середу, 25 грудня, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +3…+5
Рівне – +4…+6
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +5…+7
Суми – +3…+5
Полтава – +5…+7
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +5…+7
Прогноз погоди на середу, 25 грудня, від Укргідрометцентру
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