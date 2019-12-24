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      Прогноз погоди на 25 грудня: в Україні дощитиме, на Заході можливий мокрий сніг

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      Прогноз погоди на 25 грудня / pixabay

      Погода в Україні у середу, 25 грудня, буде холодною і дощовою. У західних областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Водіїв закликають бути обережними на дорозі.

      Найтепліше буде на Півдні – +7...+12 градусів. На решті території України очікується відчутне похолодання.

      Варто пам'ятати: Водіїв попередили про небезпеку на дорогах через негоду

      У Києві у середу пройде дощ, вдень буде близько +7 градусів. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на середу, 25 грудня, у містах України:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +3…+5

      Полтава – +5…+7

      Дніпро – +5…+7

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +5…+7


      Прогноз погоди на середу, 25 грудня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини політики Новини України Погода
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