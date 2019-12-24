Водіїв попередили про небезпеку на дорогах через негоду

Негода в Україні 24 грудня може призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону. Тож у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вводять тимчасове обмеження руху транспорту.

Синоптики оголосили штормове попередження, повідомила пресслужба ДСНС. Так, у західних областях очікується сильний дощ, у Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 метрів на секунду, хуртовина. Вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман, видимість 200-500 метрів.

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Рятувальники наголосили на тому, що в Карпатах суттєве ускладнення погоди: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Водночас в Укравтодорі повідомили, що у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вводять тимчасове обмеження руху транспорту у зв'язку з прогнозованим погіршенням погоди.