Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

Непогода в Украине 24 декабря может привести к нарушению и местами к прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона. Поэтому во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вводят временное ограничение движения транспорта.

Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГСЧС. Так, в западных областях ожидается сильный дождь, в Карпатах обильный мокрый снег, порывы ветра 15-20 метров в секунду, метель. Утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 метров.

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Спасатели отметили, что в Карпатах существенное осложнение погоды: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица

В то же время в Укравтодоре сообщили, что во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вводят временное ограничение движения транспорта в связи с прогнозируемым ухудшением погоды.