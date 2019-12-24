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      Водителей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

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      Непогода в Украине может осложнить движение авто / politeka.net

      Непогода в Украине 24 декабря может привести к нарушению и местами к прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона. Поэтому во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вводят временное ограничение движения транспорта.

      Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ГСЧС. Так, в западных областях ожидается сильный дождь, в Карпатах обильный мокрый снег, порывы ветра 15-20 метров в секунду, метель. Утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 метров.

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      Спасатели отметили, что в Карпатах существенное осложнение погоды: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица

      В то же время в Укравтодоре сообщили, что во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вводят временное ограничение движения транспорта в связи с прогнозируемым ухудшением погоды.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Авто Транспорт Укравтодор ГСЧС Карпаты Снег в Украине Непогода в Украине Погода
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