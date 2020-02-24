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      Прогноз погоды на 25 февраля: на большинстве территории Украины будет дождливо

      - Читати новину українською

      Погода в Украине во вторник, 25 февраля, будет в основном облачной. Правда, дожди вероятны на западе Украины, Винницкой, Житомирской и в западных районах Киевской области. В остальных регионах в течение дня будет преобладать сухая погода. Температура воздуха в среднем составит +5 – +7 градусов тепла.

      Как отмечает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, осадки на западе обусловлены атмосферным фронтом. Его принесет циклон Зера, центр которого размещается над Данией.

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      Кроме того, в западных районах и на востоке порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров за секунду. Ветер будет дуть в юго-западном направлении, а скорость его составит 7 – 12 метров в секунду.

      Что касается Киева, то в столице 15 февраля существенные осадки – маловероятны, а ветер ослабнет до порывистого. Столбики термометров днем поднимут до 5 градусов тепла.

      Прогноз погоды на вторник, 25 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +9...+11

      Львов – +8...+10

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +5...+7

      Луцк – +5...+7

      Ровно – +6... +8

      Житомир – +5...+7

      Винница – +5...+7

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +7...+9

      Херсон – +6...+8

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – +5...+7

      Чернигов – +4... +6

      Сумы- + 3... + 5

      Полтава – +4...+6

      Днепр – +5...+7

      Запорожье – +6...+8

      Донецк – +4...+6

      Луганск – +4...+6

      Харьков – +4...+6

      Киев – +4...+6

       

      По информации Украинского гидрометцентра, во вторник теплее всего будет на западе, а именно на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине. Здесь температура поднимется до 9 – 11 градусов выше нуля. Меньше всего воздух прогреется на Сумщине, где синоптики прогнозируют 3 – 5 градусов тепла.

      Погода, негода, Україна, 25 лютого
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 25 февраля

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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