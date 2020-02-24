Прогноз погоды на 25 февраля: на большинстве территории Украины будет дождливо

Погода в Украине во вторник, 25 февраля, будет в основном облачной. Правда, дожди вероятны на западе Украины, Винницкой, Житомирской и в западных районах Киевской области. В остальных регионах в течение дня будет преобладать сухая погода. Температура воздуха в среднем составит +5 – +7 градусов тепла.

Как отмечает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, осадки на западе обусловлены атмосферным фронтом. Его принесет циклон Зера, центр которого размещается над Данией.

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Кроме того, в западных районах и на востоке порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров за секунду. Ветер будет дуть в юго-западном направлении, а скорость его составит 7 – 12 метров в секунду.

Что касается Киева, то в столице 15 февраля существенные осадки – маловероятны, а ветер ослабнет до порывистого. Столбики термометров днем поднимут до 5 градусов тепла.

Прогноз погоды на вторник, 25 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +6... +8

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +6...+8

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +4... +6

Сумы- + 3... + 5

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +6...+8

Донецк – +4...+6

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +4...+6

По информации Украинского гидрометцентра, во вторник теплее всего будет на западе, а именно на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине. Здесь температура поднимется до 9 – 11 градусов выше нуля. Меньше всего воздух прогреется на Сумщине, где синоптики прогнозируют 3 – 5 градусов тепла.



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 25 февраля

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