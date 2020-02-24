Прогноз погоды на 25 февраля: на большинстве территории Украины будет дождливо
Погода в Украине во вторник, 25 февраля, будет в основном облачной. Правда, дожди вероятны на западе Украины, Винницкой, Житомирской и в западных районах Киевской области. В остальных регионах в течение дня будет преобладать сухая погода. Температура воздуха в среднем составит +5 – +7 градусов тепла.
Как отмечает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, осадки на западе обусловлены атмосферным фронтом. Его принесет циклон Зера, центр которого размещается над Данией.
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Кроме того, в западных районах и на востоке порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров за секунду. Ветер будет дуть в юго-западном направлении, а скорость его составит 7 – 12 метров в секунду.
Что касается Киева, то в столице 15 февраля существенные осадки – маловероятны, а ветер ослабнет до порывистого. Столбики термометров днем поднимут до 5 градусов тепла.
Прогноз погоды на вторник, 25 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +9...+11
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +6... +8
Житомир – +5...+7
Винница – +5...+7
Одесса – +7...+9
Николаев – +7...+9
Херсон – +6...+8
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +4... +6
Сумы- + 3... + 5
Полтава – +4...+6
Днепр – +5...+7
Запорожье – +6...+8
Донецк – +4...+6
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – +4...+6
По информации Украинского гидрометцентра, во вторник теплее всего будет на западе, а именно на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине. Здесь температура поднимется до 9 – 11 градусов выше нуля. Меньше всего воздух прогреется на Сумщине, где синоптики прогнозируют 3 – 5 градусов тепла.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 25 февраля
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