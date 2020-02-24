Прогноз погоди на 25 лютого: на більшості території України дощитиме
Погода в Україні у вівторок, 25 лютого, буде здебільшого хмарною. Щоправда, дощі є імовірними на Заході України, Вінничині, Житомирщині та у західних районах Київщини. У решті регіонів протягом дня переважатиме суха погода. Температура повітря в середньому становитиме +5 – +7 градусів тепла.
Як зазначає у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, опади на заході є зумовленими атмосферним фронтом. Його принесе циклон Зера, центр якого розміщується над Данією.
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Крім того, на у західних районах і на сході пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Загалом вітер дутиме у південно-західному напрмяку, а швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
Щодо Києва, то в столиці 15 лютого суттєві опади – малоймовірні, а вітер послабне до поривчастого. Стовпчики термометрів удень піднімуть до 5 градусів тепла.
Прогноз погоди на вівторок, 25 лютого, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +6… +8
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +6…+8
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +4… +6
Суми – +3…+5
Полтава – +4…+6
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +4…+6
Харків – +4…+6
Київ – +4…+6
За інформацією Українського гідрометцентру, у вівторок найтепліше буде на заході, а саме на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині. Тут температура підніметься до 9 – 11 градусів вище нуля. Найменше повітря прогріється на Сумщині, де синоптики прогнозують 3 – 5 градусів тепла.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 25 лютого
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