16:29
24 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Прогноз погоди на 25 лютого: на більшості території України дощитиме

      - Читать новость на русском
      Якою буде погода в Україні 24 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 25 лютого, буде здебільшого хмарною. Щоправда, дощі є імовірними на Заході України, Вінничині, Житомирщині та у західних районах Київщини. У решті регіонів протягом дня переважатиме суха погода. Температура повітря в середньому становитиме +5 – +7 градусів тепла.

      Як зазначає у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, опади на заході є зумовленими атмосферним фронтом. Його принесе циклон Зера, центр якого розміщується над Данією.

      Важливо! Потужний шторм вирує на Чорному морі в Одесі: фото, відео

      Крім того, на у західних районах і на сході пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Загалом вітер дутиме у південно-західному напрмяку, а швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

      Щодо Києва, то в столиці 15 лютого суттєві опади – малоймовірні, а вітер послабне до поривчастого. Стовпчики термометрів удень піднімуть до 5 градусів тепла.

      Прогноз погоди на вівторок, 25 лютого, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +6… +8

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +7…+9

      Херсон – +6…+8

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +4… +6

      Суми – +3…+5

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +5…+7

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +4…+6

      Харків – +4…+6

      Київ – +4…+6

       

      За інформацією Українського гідрометцентру, у вівторок найтепліше буде на заході, а саме на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині. Тут температура підніметься до 9 – 11 градусів вище нуля. Найменше повітря прогріється на Сумщині, де синоптики прогнозують 3 – 5 градусів тепла.

      Погода, негода, Україна, 25 лютого
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 25 лютого

      Зверніть увагу! В Одесі через сильний вітер на жінку впало дерево, вона загинула: фото, відео

      Коли святкують Масляну в Україні: дата і традиції
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Порошенко проти Зеленського: чим відзначився п'ятий президент у Мюнхені
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 15:00 Неонацистський тероризм оживає в Німеччині
      Борис Немировський
      сьогодні , 12:00 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      сьогодні , 11:33 Афіша Києва на тиждень: куди піти 24 лютого — 1 березня
      Ліза Астахова
      сьогодні , 12:00 Апокаліпсис переноситься
      Михайло Дубинянський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук