Прогноз погоди на 25 лютого: на більшості території України дощитиме

Погода в Україні у вівторок, 25 лютого, буде здебільшого хмарною. Щоправда, дощі є імовірними на Заході України, Вінничині, Житомирщині та у західних районах Київщини. У решті регіонів протягом дня переважатиме суха погода. Температура повітря в середньому становитиме +5 – +7 градусів тепла.

Як зазначає у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, опади на заході є зумовленими атмосферним фронтом. Його принесе циклон Зера, центр якого розміщується над Данією.

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Крім того, на у західних районах і на сході пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Загалом вітер дутиме у південно-західному напрмяку, а швидкість його становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

Щодо Києва, то в столиці 15 лютого суттєві опади – малоймовірні, а вітер послабне до поривчастого. Стовпчики термометрів удень піднімуть до 5 градусів тепла.

Прогноз погоди на вівторок, 25 лютого, у містах України:

Ужгород – +9…+11

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +6… +8

Житомир – +5…+7

Вінниця – +5…+7

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +6…+8

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +4… +6

Суми – +3…+5

Полтава – +4…+6

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +4…+6

Харків – +4…+6

Київ – +4…+6

За інформацією Українського гідрометцентру, у вівторок найтепліше буде на заході, а саме на Прикарпатті, Закарпатті та Буковині. Тут температура підніметься до 9 – 11 градусів вище нуля. Найменше повітря прогріється на Сумщині, де синоптики прогнозують 3 – 5 градусів тепла.



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 25 лютого

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