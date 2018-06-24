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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Прогноз погоды на 25 июня: на западе и севере дожди, на востоке – сухо и тепло

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Прогноз погоды в Украине на 25 июня
Прогноз погоды в Украине на 25 июня / Фото из открытых источников

Погода в Украине в понедельник, 25 июня, на западе и севере Украины будет холодной и дождливой, а восток и юг порадует солнышком и теплом.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"На Западе Украины будет доминирование прохладной, а ночью и холодной погоды: минимально +6 – +12, в Карпатах 2 – 6 градусов, максимально +18 – +23 градуса, в Карпатах +12 – +17 градусов", – отметила специалист.

По словам Диденко на Севере есть вероятность небольших дождей, потеплеет до +23 – +26 градусов, разве что в северных районах Черниговщины +21 – +24 градуса.

На Востоке – без осадков, без тридцаток, +25 – +29 градусов. Центральная часть немного разделится – в Винницкой +23, в Днепре и районах +28. В целом ожидается +24 – +27 градусов, без осадков. Южная часть – идеальная погода, солнечно, сухо, тепло, без кусачей жары, +25 – +29 градусов,
– добавила она.

В Киеве, по словам Диденко, в течение дня предполагается +23 – +24 градуса, есть вероятность дождя, но без преувеличения, периодически и локально.

Прогноз погоды на воскресенье, 25 июня, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +20...+21

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +19...+21

Ровно – +20...+22

Житомир – +21...+23

Винница – +21...+23

Одесса – +22...+27

Николаев – +22...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +22...+14

Суммы – +23...+25

Полтава – +23...+25

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +25...+27

Харьков – +24...+26

Киев – +23...+25

По информации Украинского гидрометцентра, 25 июня дожди на западе и севере, сухо и солнечно будет на юге и востоке, а также частично в центральных областях.

Прогноз погоди в Україні на 25 червня від Укргідрометцентру

Прогноз погоды в Украине на 23 июня от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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