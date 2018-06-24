Прогноз погоды на 25 июня: на западе и севере дожди, на востоке – сухо и тепло
Погода в Украине в понедельник, 25 июня, на западе и севере Украины будет холодной и дождливой, а восток и юг порадует солнышком и теплом.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"На Западе Украины будет доминирование прохладной, а ночью и холодной погоды: минимально +6 – +12, в Карпатах 2 – 6 градусов, максимально +18 – +23 градуса, в Карпатах +12 – +17 градусов", – отметила специалист.
По словам Диденко на Севере есть вероятность небольших дождей, потеплеет до +23 – +26 градусов, разве что в северных районах Черниговщины +21 – +24 градуса.
На Востоке – без осадков, без тридцаток, +25 – +29 градусов. Центральная часть немного разделится – в Винницкой +23, в Днепре и районах +28. В целом ожидается +24 – +27 градусов, без осадков. Южная часть – идеальная погода, солнечно, сухо, тепло, без кусачей жары, +25 – +29 градусов,
– добавила она.
В Киеве, по словам Диденко, в течение дня предполагается +23 – +24 градуса, есть вероятность дождя, но без преувеличения, периодически и локально.
Прогноз погоды на воскресенье, 25 июня, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +20...+21
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +19...+21
Ровно – +20...+22
Житомир – +21...+23
Винница – +21...+23
Одесса – +22...+27
Николаев – +22...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +22...+14
Суммы – +23...+25
Полтава – +23...+25
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – +25...+27
Харьков – +24...+26
Киев – +23...+25
По информации Украинского гидрометцентра, 25 июня дожди на западе и севере, сухо и солнечно будет на юге и востоке, а также частично в центральных областях.
Прогноз погоды в Украине на 23 июня от Укргидрометцентра