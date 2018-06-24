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В Барнауле – режим чрезвычайной ситуации из-за мощного урагана: впечатляющие фото бури

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В городе ввели режим чрезвычайной ситуации
В городе ввели режим чрезвычайной ситуации / фото из соцсетей

В субботу вечером, 23 июня, после сорокаградусной жары на российский город Барнаул обрушились ливень с градом и ураганный ветер. В течение двух часов стихия валила деревья, сметала рекламные щиты, переворачивала машины и срывала крыши домов.

Несколько микрорайонов остались без света и воды из-за повреждения инженерных коммуникаций, передает пресс-центр городского совета Барнаула.

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Отмечается, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По информации местных СМИ, в центре города на линии электропередачи упала стрела башенного крана, в результате этого погиб человек.

На реке Оби в шторм попал теплоход, в результате от буксира оторвало прогулочную веранду, которая врезалась в опору моста. Пострадали пятнадцать пассажиров.

Сейчас на территории города и пригородов в ликвидации последствий шторма участвует 250 человек, привлечено около 80 единиц техники.

Задействованы силы МЧС и всех служб города. Основные силы брошены на восстановление энерго- и водоснабжения, а также вывоз поваленных деревьев.

В центре города начали подвоз воды. Работает 18 машин, они доставляют воду по указанным адресам.

Между тем жители Барнаула делятся в сети снимками и видеороликами, снятыми во время мощного урагана.

На кадрах видно, как каждую секунду в небе над городом вспыхивают молнии.

 

Теги: Новости России Погода Стихийный бедствия
Источник: 24 Канал
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