У Барнаулі – режим надзвичайної ситуації через потужний ураган: вражаючі фото бурі

У суботу ввечері, 23 червня, після сорокаградусної спеки на російське місто Барнаул обрушилися злива з градом і ураганний вітер. Протягом двох годин стихія валила дерева, змітала рекламні щити, перевертала машини і зривала дахи будинків.

Кілька мікрорайонів залишилися без світла і води через пошкодження інженерних комунікацій, передає прес-центр міської ради Барнаула.

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Зазначається, що в місті ввели режим надзвичайної ситуації.

За інформацією місцевих ЗМІ, в центрі міста на лінії електропередачі впала стріла баштового крана, внаслідок цього загинула людина.

На річці Обі в шторм потрапив теплохід, в результаті від буксира відірвало прогулянкову веранду, яка врізалася в опору моста. Постраждали п'ятнадцять пасажирів.

Наразі на території міста і передмість в ліквідації наслідків шторму бере участь 250 осіб, залучено близько 80 одиниць техніки.

Задіяні сили МНС і всіх служб міста. Основні сили кинуті на відновлення енерго- і водопостачання, а також вивезення повалених дерев.

У центрі міста розпочали підвезення води. Працює 18 машин, вони доставляють воду за вказаними адресами.

Тим часом жителі Барнаула діляться у мережі знімками та відеороликами, знятими під час потужного урагану.

На кадрах видно, як щосекунди у небі над містом спалахують блискавки.