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Прогноз погоды на 25 мая: в ряде областей Украины – дожди, однако будет тепло

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Прогноз погоды в Украине на 25 мая
Прогноз погоды в Украине на 25 мая / Фото из свободных сетей

Погода в Украине в пятницу, 25 мая, будет теплой во всех областях. Однако в западных регионах страны и части восточных пройдут дожди, а на остальной территории погода будет сухой и солнечной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что дневная температура воздуха в пятницу будет оставаться высокой – от +25 до +29 градусов.

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Особое фишка пятницы – порывистый сильный ветер. Кто занимается строительными работами, примите во внимание. Ну и сквозняков в доме не делайте – послетают документы под стол, потом можно будет долго искать, вплоть до уборки,
– говорится в сообщении синоптика.

По данным Укргидрометцентра, дождливая погода 25 мая ожидается в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях. В среднем температура воздуха днем ​​на этих территориях составит +22+26 градусов.

В центре Украины, а также на севере и юге погода в пятницу будет солнечной и без дождей. Средняя температура воздуха днем ​​в этих регионах ожидается на уровне +22+29 градусов.

Дождливо 25 мая и в части Восточной Украины, а именно на Харьковщине, Донетчине и Луганщине. Однако температура воздуха из-за осадков не снизится и составит +22+25 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 25 мая, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +23...+25

Суммы – +22...+24

Полтава – +22...+24

Днепр – +23...+25

Запорожье – +26...+28

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +24...+26

Прогноз погоди Україна 25 травня

Прогноз погоды Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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