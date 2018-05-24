Прогноз погоды на 25 мая: в ряде областей Украины – дожди, однако будет тепло
Погода в Украине в пятницу, 25 мая, будет теплой во всех областях. Однако в западных регионах страны и части восточных пройдут дожди, а на остальной территории погода будет сухой и солнечной.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что дневная температура воздуха в пятницу будет оставаться высокой – от +25 до +29 градусов.
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Особое фишка пятницы – порывистый сильный ветер. Кто занимается строительными работами, примите во внимание. Ну и сквозняков в доме не делайте – послетают документы под стол, потом можно будет долго искать, вплоть до уборки,
– говорится в сообщении синоптика.
По данным Укргидрометцентра, дождливая погода 25 мая ожидается в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях. В среднем температура воздуха днем на этих территориях составит +22+26 градусов.
В центре Украины, а также на севере и юге погода в пятницу будет солнечной и без дождей. Средняя температура воздуха днем в этих регионах ожидается на уровне +22+29 градусов.
Дождливо 25 мая и в части Восточной Украины, а именно на Харьковщине, Донетчине и Луганщине. Однако температура воздуха из-за осадков не снизится и составит +22+25 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 25 мая, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +23...+25
Винница – +23...+25
Одесса – +26...+28
Николаев – +27...+29
Херсон – +26...+28
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +23...+25
Суммы – +22...+24
Полтава – +22...+24
Днепр – +23...+25
Запорожье – +26...+28
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +24...+26
Прогноз погоды Укргидрометцентра