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Прогноз погоди на 25 травня: у низці областей України – дощі, проте буде тепло

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Прогноз погоди в Україні на 25 травня
Прогноз погоди в Україні на 25 травня / Фото з вільних мереж

Погода в Україні у п’ятницю, 25 травня, буде теплою у всіх областях. Проте у західних регіонах країни та частині східних пройдуть дощі, а на решті території погода буде сухою та сонячною.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що денна температура повітря у п’ятницю залишатиметься високою – від +25 до +29 градусів.

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Особлива фішка п'ятниці – поривчастий сильний вітер. Хто займається будівельними роботами, візьміть до уваги. Ну, й протягів у хаті не робіть – позалітають документи під стіл, потім можна буде довго шукати, аж до прибирання, 
– мовиться у повідомленні синоптика.

За даними Укргідрометцентру, дощова погода 25 травня очікується у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях. В середньому температура повітря вдень на цих територіях становитиме +22+26 градусів.

У центрі України, а також на півночі та півдні погода у п’ятницю буде сонячною та без дощів. Середня температура повітря вдень у цих регіонах очікується на рівні +22+29 градусів.

Дощитиме 25 травня і в частині Східної України, а саме на Харківщині, Донеччині те Луганщині. Проте температура повітря через опади не знизиться і становитиме +22+25 градусів.

Прогноз погоди на п’ятницю, 25 травня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +23…+25

Вінниця – +23…+25

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +23…+25

Суми – +22…+24

Полтава – +22…+24

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +22…+24

Київ – +24…+26

Прогноз погоди Україна 25 травня
Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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