Прогноз погоди на 25 травня: у низці областей України – дощі, проте буде тепло
Погода в Україні у п’ятницю, 25 травня, буде теплою у всіх областях. Проте у західних регіонах країни та частині східних пройдуть дощі, а на решті території погода буде сухою та сонячною.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначила, що денна температура повітря у п’ятницю залишатиметься високою – від +25 до +29 градусів.
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Особлива фішка п'ятниці – поривчастий сильний вітер. Хто займається будівельними роботами, візьміть до уваги. Ну, й протягів у хаті не робіть – позалітають документи під стіл, потім можна буде довго шукати, аж до прибирання,
– мовиться у повідомленні синоптика.
За даними Укргідрометцентру, дощова погода 25 травня очікується у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях. В середньому температура повітря вдень на цих територіях становитиме +22+26 градусів.
У центрі України, а також на півночі та півдні погода у п’ятницю буде сонячною та без дощів. Середня температура повітря вдень у цих регіонах очікується на рівні +22+29 градусів.
Дощитиме 25 травня і в частині Східної України, а саме на Харківщині, Донеччині те Луганщині. Проте температура повітря через опади не знизиться і становитиме +22+25 градусів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 25 травня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +23…+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +23…+25
Суми – +22…+24
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +23…+25
Харків – +22…+24
Київ – +24…+26