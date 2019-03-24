Прогноз погоды на 25 марта: солнечно, тепло, но иногда возможны весенние дожди
Погода в Украине в понедельник, 25 марта будет по-настоящему весенней и теплой. На большинстве территории страны будет солнечно, однако в западных и центральных областях возможны небольшие дожди.
Неделя в Украине начнется весенней теплой погодой. Это прекрасная возможность больше времени проводить на улице и погулять по весеннему парку.
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Теплая погода порадует жителей южных и восточных регионов. Там температура воздуха днем поднимется до +9+12 градусов тепла.
Атмосферный фронт принесет дожди и тучи в западные, центральные регионы и в Одесскую и Николаевскую области на юге. Однако, там также будет теплая погода – +8+11 градусов тепла.
Несмотря на солнечную и теплую погоду в течение дня, ночью 25 марта на Востоке и Севере возможны морозы. Там столбики термометров опустятся до 0-1 градусов.
В Киеве в понедельник будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +8+10 градусов тепла.
Прогноз погоды на понедельник, 25 марта, в городах Украины:
Ужгород – +10…+12
Львов – +8…+10
Ивано-Франковск – +8…+10
Тернополь – +8…+10
Черновцы – +8…+10
Хмельницкий – +8…+10
Луцк – +9…+11
Ровно – +9…+11
Житомир – +9…+11
Винница – +8…+10
Одесса – +9…+11
Николаев – +10…+12
Херсон – +10…+12
Симферополь – +10…+12
Кропивницкий – +8…+10
Черкассы – +8…+10
Чернигов – +9…+11
Сумы – +8…+10
Полтава – +8…+10
Днепр – +9…+11
Запорожье – +9…+11
Донецк – +9…+11
Луганск – +9…+11
Харьков – +8…+10
Киев – +8…+10
Прогноз погоды на 25 марта в Украине
Когда в Украину придет потепление?Настоящая и солнечная весна в Украине в 2019 году придет поздно. Март будет холодный, с дождями, ветром и иногда даже мокрым снегом. Незначительное потепление стоит ожидать только после 25 марта. А уже в первых числах апреля будет солнечно и сухо. Тогда будет также резкий перепад температуры, которая поднимется до 20 градусов тепла.