Прогноз погоды на 25 марта: солнечно, тепло, но иногда возможны весенние дожди

Погода в Украине в понедельник, 25 марта будет по-настоящему весенней и теплой. На большинстве территории страны будет солнечно, однако в западных и центральных областях возможны небольшие дожди.

Неделя в Украине начнется весенней теплой погодой. Это прекрасная возможность больше времени проводить на улице и погулять по весеннему парку.

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Теплая погода порадует жителей южных и восточных регионов. Там температура воздуха днем поднимется до +9+12 градусов тепла.

Атмосферный фронт принесет дожди и тучи в западные, центральные регионы и в Одесскую и Николаевскую области на юге. Однако, там также будет теплая погода – +8+11 градусов тепла.

Несмотря на солнечную и теплую погоду в течение дня, ночью 25 марта на Востоке и Севере возможны морозы. Там столбики термометров опустятся до 0-1 градусов.

В Киеве в понедельник будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +8+10 градусов тепла.

Прогноз погоды на понедельник, 25 марта, в городах Украины:

Ужгород – +10…+12

Львов – +8…+10

Ивано-Франковск – +8…+10

Тернополь – +8…+10

Черновцы – +8…+10

Хмельницкий – +8…+10

Луцк – +9…+11

Ровно – +9…+11

Житомир – +9…+11

Винница – +8…+10

Одесса – +9…+11

Николаев – +10…+12

Херсон – +10…+12

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – +8…+10

Черкассы – +8…+10

Чернигов – +9…+11

Сумы – +8…+10

Полтава – +8…+10

Днепр – +9…+11

Запорожье – +9…+11

Донецк – +9…+11

Луганск – +9…+11

Харьков – +8…+10

Киев – +8…+10



Прогноз погоды на 25 марта в Украине

Когда в Украину придет потепление?​Настоящая и солнечная весна в Украине в 2019 году придет поздно. Март будет холодный, с дождями, ветром и иногда даже мокрым снегом. Незначительное потепление стоит ожидать только после 25 марта. А уже в первых числах апреля будет солнечно и сухо. Тогда будет также резкий перепад температуры, которая поднимется до 20 градусов тепла.