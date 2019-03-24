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      Прогноз погоды на 25 марта: солнечно, тепло, но иногда возможны весенние дожди

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      Погода 25 марта 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 25 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 25 марта будет по-настоящему весенней и теплой. На большинстве территории страны будет солнечно, однако в западных и центральных областях возможны небольшие дожди.

      Неделя в Украине начнется весенней теплой погодой. Это прекрасная возможность больше времени проводить на улице и погулять по весеннему парку.

      Читайте также: Когда в Украине потеплеет: прогноз синоптика

      Теплая погода порадует жителей южных и восточных регионов. Там температура воздуха днем поднимется до +9+12 градусов тепла.

      Атмосферный фронт принесет дожди и тучи в западные, центральные регионы и в Одесскую и Николаевскую области на юге. Однако, там также будет теплая погода – +8+11 градусов тепла.

      via GIPHY

      Несмотря на солнечную и теплую погоду в течение дня, ночью 25 марта на Востоке и Севере возможны морозы. Там столбики термометров опустятся до 0-1 градусов.

      В Киеве в понедельник будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +8+10 градусов тепла.

      Прогноз погоды на понедельник, 25 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +10…+12

      Львов – +8…+10

      Ивано-Франковск – +8…+10

      Тернополь – +8…+10

      Черновцы – +8…+10

      Хмельницкий – +8…+10

      Луцк – +9…+11

      Ровно – +9…+11

      Житомир – +9…+11

      Винница – +8…+10

      Одесса – +9…+11

      Николаев – +10…+12

      Херсон – +10…+12

      Симферополь – +10…+12

      Кропивницкий – +8…+10

      Черкассы – +8…+10

      Чернигов – +9…+11

      Сумы – +8…+10

      Полтава – +8…+10

      Днепр – +9…+11

      Запорожье – +9…+11

      Донецк – +9…+11

      Луганск – +9…+11

      Харьков – +8…+10

      Киев – +8…+10


      Прогноз погоды на 25 марта в Украине

      Когда в Украину придет потепление?​Настоящая и солнечная весна в Украине в 2019 году придет поздно. Март будет холодный, с дождями, ветром и иногда даже мокрым снегом. Незначительное потепление стоит ожидать только после 25 марта. А уже в первых числах апреля будет солнечно и сухо. Тогда будет также резкий перепад температуры, которая поднимется до 20 градусов тепла.

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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