Прогноз погоди на 25 березня: сонячно, тепло, але подекуди можливі весняні дощі

Погода в Україні у понеділок, 25 березня буде по-справжньому весняною та теплою. На більшості території країни буде сонячно, проте у західних та центральних областях можливі невеликі дощі.

Тиждень в Україні розпочнеться весняною теплою погодою. Це чудова нагода більше часу проводити на вулиці та погуляти весняним парком.

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Найтепліша погода порадує жителів південних та східних регіонів. Там температура повітря вдень підніметься до +9+12 градусів тепла.

Атмосферний фронт принесе дощі та хмари у західні, центральні регіони та в Одеську і Миколаївську області на півдні. Проте, там також буде тепла погода – +8+11 градусів тепла.

Незважаючи на сонячну і теплу погоду протягом дня, вночі 25 березня на Сході та Півночі можливі морози. Там стовпчики термометрів опустяться до 0-1 градуса.

У Києві в понеділок буде сонячно та без опадів. Повітря прогріється до +8+10 градусів тепла.

Прогноз погоди на понеділок, 25 березня, у містах України:

Ужгород – +10…+12

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9…+11

Житомир – +9…+11

Вінниця – +8…+10

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +10…+12

Херсон – +10…+12

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +9…+11

Суми – +8…+10

Полтава – +8…+10

Дніпро – +9…+11

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +9…+11

Харків – +8…+10

Київ – +8…+10



Прогноз погоди на 25 березня в Україні

Коли в Україну прийде потепління? Справжня і сонячна весна в Україну у 2019 році прийде пізно.Березень буде холодний, з дощами, вітром та подекуди навіть мокрим снігом. Незначне потепління варто очікувати лише після 25 березня. А вже у перших числах квітня буде сонячно та сухо. Тоді буде також різкий перепад температури, яка підніметься до 20 градусів тепла.