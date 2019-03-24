Прогноз погоди на 25 березня: сонячно, тепло, але подекуди можливі весняні дощі
Погода в Україні у понеділок, 25 березня буде по-справжньому весняною та теплою. На більшості території країни буде сонячно, проте у західних та центральних областях можливі невеликі дощі.
Тиждень в Україні розпочнеться весняною теплою погодою. Це чудова нагода більше часу проводити на вулиці та погуляти весняним парком.
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Найтепліша погода порадує жителів південних та східних регіонів. Там температура повітря вдень підніметься до +9+12 градусів тепла.
Атмосферний фронт принесе дощі та хмари у західні, центральні регіони та в Одеську і Миколаївську області на півдні. Проте, там також буде тепла погода – +8+11 градусів тепла.
Незважаючи на сонячну і теплу погоду протягом дня, вночі 25 березня на Сході та Півночі можливі морози. Там стовпчики термометрів опустяться до 0-1 градуса.
У Києві в понеділок буде сонячно та без опадів. Повітря прогріється до +8+10 градусів тепла.
Прогноз погоди на понеділок, 25 березня, у містах України:
Ужгород – +10…+12
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +9…+11
Вінниця – +8…+10
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +10…+12
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +9…+11
Суми – +8…+10
Полтава – +8…+10
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +9…+11
Луганськ – +9…+11
Харків – +8…+10
Київ – +8…+10
Прогноз погоди на 25 березня в Україні
Коли в Україну прийде потепління? Справжня і сонячна весна в Україну у 2019 році прийде пізно.Березень буде холодний, з дощами, вітром та подекуди навіть мокрим снігом. Незначне потепління варто очікувати лише після 25 березня. А вже у перших числах квітня буде сонячно та сухо. Тоді буде також різкий перепад температури, яка підніметься до 20 градусів тепла.