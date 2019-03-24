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      Прогноз погоди на 25 березня: сонячно, тепло, але подекуди можливі весняні дощі

      79 Читать новость на русском
      Погода 25 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 25 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у понеділок, 25 березня буде по-справжньому весняною та теплою. На більшості території країни буде сонячно, проте у західних та центральних областях можливі невеликі дощі.

      Тиждень в Україні розпочнеться весняною теплою погодою. Це чудова нагода більше часу проводити на вулиці та погуляти весняним парком.

      Читайте також: Коли в Україні потеплішає: прогноз синоптика

      Найтепліша погода порадує жителів південних та східних регіонів. Там температура повітря вдень підніметься до +9+12 градусів тепла.

      Атмосферний фронт принесе дощі та хмари у західні, центральні регіони та в Одеську і Миколаївську області на півдні. Проте, там також буде тепла погода – +8+11 градусів тепла.

      via GIPHY

      Незважаючи на сонячну і теплу погоду протягом дня, вночі 25 березня на Сході та Півночі можливі морози. Там стовпчики термометрів опустяться до 0-1 градуса.

      У Києві в понеділок буде сонячно та без опадів. Повітря прогріється до +8+10 градусів тепла.

      Прогноз погоди на понеділок, 25 березня, у містах України:

      Ужгород – +10…+12

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +8…+10

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +10…+12

      Херсон – +10…+12

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +8…+10

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +8…+10

      Полтава – +8…+10

      Дніпро – +9…+11

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк – +9…+11

      Луганськ – +9…+11

      Харків – +8…+10

      Київ – +8…+10


      Прогноз погоди на 25 березня в Україні

      Коли в Україну прийде потепління? Справжня і сонячна весна в Україну у 2019 році прийде пізно.Березень буде холодний, з дощами, вітром та подекуди навіть мокрим снігом. Незначне потепління варто очікувати лише після 25 березня. А вже у перших числах квітня буде сонячно та сухо. Тоді буде також різкий перепад температури, яка підніметься до 20 градусів тепла.

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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