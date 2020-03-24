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      Прогноз погоды на 25 марта: в Украине будет солнечно и ветрено

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      Погода в Украине в среду, 25 марта, будет сухой, но не очень теплой. Днем местами будет бушевать сильный ветер, а ночью температура воздуха опустится до -7 градусов мороза.

      Днем температура воздуха в Украине будет от +3 до +8 градусов тепла, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко. Однако ночью похолодает – от 0 до -7 градусов мороза.

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      Теплее всего будет в Крыму и на Херсонщине – от +7 до +9 градусов. Самую холодную погоду прогнозируют на Львовщине – от +4 до +6 градусов тепла.

      Ветер будет северо-восточным – 5 – 10 метров в секунду. В южной части Украины порывы ветра могут достигать штормовых.

      В Киеве 25 марта днем ​​– +5...+7 градусов тепла, а ночью – -3...-5 градусов мороза.

      Прогноз погоды на вторник, 25 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +5…+7

      Львов – +4…+6

      Ивано-Франковск – +5…+7

      Тернополь – +4…+6

      Черновцы – +4…+6

      Хмельницкий – +5…+7

      Луцк – +5…+7

      Ровно – +5…+7

      Житомир – +5…+7

      Винница – +5…+7

      Одесса – +5…+7

      Николаев – +7…+9

      Херсон – +7…+9

      Симферополь – +7…+9

      Кропивницкий – +6…+8

      Черкассы – +5…+7

      Чернигов – +5…+7

      Сумы – +5…+7

      Полтава – +6…+8

      Днепр – +5….+7

      Запорожье – +7…+9

      Донецк – +6…+8

      Луганск – +6…+8

      Харьков – +6…+8

      Киев – +5…+7


      Прогноз погоды на 25 марта от Укргидрометцентра

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Погода
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