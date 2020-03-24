Прогноз погоды на 25 марта: в Украине будет солнечно и ветрено
Погода в Украине в среду, 25 марта, будет сухой, но не очень теплой. Днем местами будет бушевать сильный ветер, а ночью температура воздуха опустится до -7 градусов мороза.
Днем температура воздуха в Украине будет от +3 до +8 градусов тепла, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко. Однако ночью похолодает – от 0 до -7 градусов мороза.
Ранее Киев и ряд областей Украины засыпало снегом: фото, видео
Теплее всего будет в Крыму и на Херсонщине – от +7 до +9 градусов. Самую холодную погоду прогнозируют на Львовщине – от +4 до +6 градусов тепла.
Ветер будет северо-восточным – 5 – 10 метров в секунду. В южной части Украины порывы ветра могут достигать штормовых.
В Киеве 25 марта днем – +5...+7 градусов тепла, а ночью – -3...-5 градусов мороза.
Прогноз погоды на вторник, 25 марта, в городах Украины:
Ужгород – +5…+7
Львов – +4…+6
Ивано-Франковск – +5…+7
Тернополь – +4…+6
Черновцы – +4…+6
Хмельницкий – +5…+7
Луцк – +5…+7
Ровно – +5…+7
Житомир – +5…+7
Винница – +5…+7
Одесса – +5…+7
Николаев – +7…+9
Херсон – +7…+9
Симферополь – +7…+9
Кропивницкий – +6…+8
Черкассы – +5…+7
Чернигов – +5…+7
Сумы – +5…+7
Полтава – +6…+8
Днепр – +5….+7
Запорожье – +7…+9
Донецк – +6…+8
Луганск – +6…+8
Харьков – +6…+8
Киев – +5…+7