Прогноз погоды на 25 марта: в Украине будет солнечно и ветрено

Погода в Украине в среду, 25 марта, будет сухой, но не очень теплой. Днем местами будет бушевать сильный ветер, а ночью температура воздуха опустится до -7 градусов мороза.

Днем температура воздуха в Украине будет от +3 до +8 градусов тепла, сообщила в фейсбуке Наталья Диденко. Однако ночью похолодает – от 0 до -7 градусов мороза.

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Теплее всего будет в Крыму и на Херсонщине – от +7 до +9 градусов. Самую холодную погоду прогнозируют на Львовщине – от +4 до +6 градусов тепла.

Ветер будет северо-восточным – 5 – 10 метров в секунду. В южной части Украины порывы ветра могут достигать штормовых.

В Киеве 25 марта днем ​​– +5...+7 градусов тепла, а ночью – -3...-5 градусов мороза.

Прогноз погоды на вторник, 25 марта, в городах Украины:

Ужгород – +5…+7

Львов – +4…+6

Ивано-Франковск – +5…+7

Тернополь – +4…+6

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – +5…+7

Луцк – +5…+7

Ровно – +5…+7

Житомир – +5…+7

Винница – +5…+7

Одесса – +5…+7

Николаев – +7…+9

Херсон – +7…+9

Симферополь – +7…+9

Кропивницкий – +6…+8

Черкассы – +5…+7

Чернигов – +5…+7

Сумы – +5…+7

Полтава – +6…+8

Днепр – +5….+7

Запорожье – +7…+9

Донецк – +6…+8

Луганск – +6…+8

Харьков – +6…+8

Киев – +5…+7



Прогноз погоды на 25 марта от Укргидрометцентра