Прогноз погоди на 25 березня: в Україні буде сонячно та вітряно
Погода в Україні у середу, 25 березня, буде сухою, але не дуже теплою. Вдень подекуди вируватиме сильний вітер, а вночі температура повітря опуститься до -7 градусів морозу.
Вдень температура повітря в Україні буде від +3 до +8 градусів тепла, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко. Однак вночі стане прохолодніше – від 0 до -7 градусів морозу.
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Найтепліше буде у Криму та на Херсонщині – від +7 до +9 градусів. Найхолоднішу погоду прогнозують на Львівщині – від +4 до +6 градусів тепла.
Вітер буде північно-східним – 5 – 10 метрів за секунду. У південній частині України пориви вітру можуть досягати штормових.
У Києві 25 березня вдень – +5...+7 градусів тепла, а вночі – -3...-5 градусів морозу.
Прогноз погоди на вівторок, 25 березня, у містах України:
Ужгород – +5…+7
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +5…+7
Луцьк – +5…+7
Рівне – +5…+7
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +7…+9
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +5…+7
Суми – +5…+7
Полтава – +6…+8
Дніпро – +5….+7
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +6…+8
Харків – +6…+8
Київ – +5…+7