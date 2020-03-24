Прогноз погоди на 25 березня: в Україні буде сонячно та вітряно

Погода в Україні у середу, 25 березня, буде сухою, але не дуже теплою. Вдень подекуди вируватиме сильний вітер, а вночі температура повітря опуститься до -7 градусів морозу.

Вдень температура повітря в Україні буде від +3 до +8 градусів тепла, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко. Однак вночі стане прохолодніше – від 0 до -7 градусів морозу.

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Найтепліше буде у Криму та на Херсонщині – від +7 до +9 градусів. Найхолоднішу погоду прогнозують на Львівщині – від +4 до +6 градусів тепла.

Вітер буде північно-східним – 5 – 10 метрів за секунду. У південній частині України пориви вітру можуть досягати штормових.

У Києві 25 березня вдень – +5...+7 градусів тепла, а вночі – -3...-5 градусів морозу.

Прогноз погоди на вівторок, 25 березня, у містах України:

Ужгород – +5…+7

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +5…+7

Рівне – +5…+7

Житомир – +5…+7

Вінниця – +5…+7

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +5…+7

Суми – +5…+7

Полтава – +6…+8

Дніпро – +5….+7

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +6…+8

Харків – +6…+8

Київ – +5…+7



Прогноз погоди на 25 березня від Укргідрометцентру