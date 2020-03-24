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      Прогноз погоди на 25 березня: в Україні буде сонячно та вітряно

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      Прогноз погоди на 25 березня в Україні / pinterest.com

      Погода в Україні у середу, 25 березня, буде сухою, але не дуже теплою. Вдень подекуди вируватиме сильний вітер, а вночі температура повітря опуститься до -7 градусів морозу.

      Вдень температура повітря в Україні буде від +3 до +8 градусів тепла, повідомила у фейсбуці Наталка Діденко. Однак вночі стане прохолодніше – від 0 до -7 градусів морозу.

      Раніше Київ та низку областей України засипало снігом: фото, відео

      Найтепліше буде у Криму та на Херсонщині – від +7 до +9 градусів. Найхолоднішу погоду прогнозують на Львівщині – від +4 до +6 градусів тепла.

      Вітер буде північно-східним – 5 – 10 метрів за секунду. У південній частині України пориви вітру можуть досягати штормових.

      У Києві 25 березня вдень – +5...+7 градусів тепла, а вночі – -3...-5 градусів морозу.

      Прогноз погоди на вівторок, 25 березня, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +5…+7

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +5…+7

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +7…+9

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +5…+7

      Суми – +5…+7

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +5….+7

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +6…+8

      Луганськ – +6…+8

      Харків – +6…+8

      Київ – +5…+7


      Прогноз погоди на 25 березня від Укргідрометцентру

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Погода
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