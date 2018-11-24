Прогноз погоды на 25 ноября: на Украину надвигаются дожди с мокрым снегом
Погода в Украине в воскресенье, 25 ноября, еще не будет донимать морозами. Однако в западные, северные и центральные области придут дожди и мокрый снег, сухо будет лишь на Востоке и Юге.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Так, средняя температура по Украине будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. На Западе воздух прогреется до +5+7 градусов, а на Юге – до +5+9 градусов.
В воскресенье к нам придет атмосферный фронт. Поэтому 25 ноября на Западе, Севере и местами в центральных областях пройдут мокрый снег и дождь, осложнится ситуация на дорогах,
– отмечает синоптик.
В Киеве в воскресенье, 25 ноября, обещают, что мокрый снег перейдет в дождь. Днем столбик воздух прогреется до 2 градусов тепла.
Прогноз погоды на воскресенье, 25 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +5...+7
Ровно – +3...+5
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – +5...+7
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – 0... +2
Днепр – 0...+2
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – 0...+2
Прогноз погоды в Украине на 25 ноября от Укргидрометцентра