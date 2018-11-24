Погода в Украине в воскресенье, 25 ноября, еще не будет донимать морозами. Однако в западные, северные и центральные области придут дожди и мокрый снег, сухо будет лишь на Востоке и Юге.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Так, средняя температура по Украине будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. На Западе воздух прогреется до +5+7 градусов, а на Юге – до +5+9 градусов.

В воскресенье к нам придет атмосферный фронт. Поэтому 25 ноября на Западе, Севере и местами в центральных областях пройдут мокрый снег и дождь, осложнится ситуация на дорогах,

– отмечает синоптик.

В Киеве в воскресенье, 25 ноября, обещают, что мокрый снег перейдет в дождь. Днем столбик воздух прогреется до 2 градусов тепла.

Прогноз погоды на воскресенье, 25 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +5...+7

Ровно – +3...+5

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – +5...+7

Николаев – +5...+7

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – 0... +2

Днепр – 0...+2

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...+2

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября от Укргидрометцентра