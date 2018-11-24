Прогноз погоди на 25 листопада: на Україну насуваються дощі з мокрим снігом
Погода в Україні у неділю, 25 листопада, ще не дошкулятиме морозами. Однак до західних, північних та центральних областей прийдуть дощі і мокрий сніг, сухо буде лише на Сході та Півдні.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Так, середня температура по Україні коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. На Заході повітря прогріється до+5+7 градусів, а на Півдні – до +5+9 градусів.
У неділю до нас прийде атмосферний фронт. Тому 25 листопада на Заході, Півночі та подекуди в центральних областях пройдуть мокрий сніг та дощ, ускладниться ситуація на дорогах,
– зазначає синоптик.
У Києві в неділю, 25 листопада, обіцяють мокрий сніг, що перейде у дощ. Вдень стовпчик повітря прогріється до 2 градусів тепла.
Прогноз погоди на неділю, 25 листопада, у містах України:
Ужгород – +7…+9
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +5…+7
Рівне – +3…+5
Житомир – +1…+3
Вінниця – +1…+3
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – -1…+1
Полтава – 0… +2
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – 0…+2
Прогноз погоди в Україні на 25 листопада від Укргідрометцентру