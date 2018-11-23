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      Сніг до 30 сантиметрів: синоптики прогнозують негоду в Карпатах

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      Карпати засипле снігом до 30 сантиметрів
      Карпати засипле снігом до 30 сантиметрів / Фото з Facebook

      25-27 листопада на всій території України різко погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про сильні снігопади, ожеледицю, а у високогір'ї Карпатах очікується до 30 сантиметрів снігу.

      Про це повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру у Facebook.

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      Зазначається, що через проходження по території Карпат активного циклону, 25 листопада у горах очікується дощ, який перейде у мокрий сніг. Вже 26-27 листопада температура повітря знизиться і буде падати мокрий і сильний сніг.

      Приріст снігового покриву складатиме: у горах – 10-20 сантиметрів, у високогір'ї – до 30 сантиметрів,
      – йдеться у повідомленні.

      Тому, синоптики закликають усіх туристів та мандрівників бути обережними у горах.

       

      Раніше 24 канал повідомляв, що упродовж 26 та 27 листопада погодні умови значно погіршаться внаслідок впливу активного циклону. Сильні снігопади від початку наступного тижня слід очікувати майже по всій території України. Через майбутню негоду "Укравтодор" оголосив "жовтий" (другий) рівень небезпеки на українських автошляхах у 15 областях.

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Сніг в Україні
      Джерело: 24 Канал
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