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      Снег до 30 сантиметров: синоптики прогнозируют непогоду в Карпатах

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      Карпаты засыплет снегом до 30 сантиметров
      Карпаты засыплет снегом до 30 сантиметров / Фото с Facebook

      25-27 ноября на всей территории Украины резко ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, гололеде, а в высокогорье Карпатах ожидается до 30 сантиметров снега.

      Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра в Facebook.

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      Отмечается, что из-за прохождения по территории Карпат активного циклона, 25 ноября в горах ожидается дождь, который перейдет в мокрый снег. Уже 26-27 ноября температура воздуха понизится и будет падать мокрый и сильный снег.

      Прирост снежного покрова составит: в горах – 10-20 сантиметров, в высокогорье – до 30 сантиметров,
      – говорится в сообщении.

      Поэтому синоптики призывают всех туристов и путешественников быть осторожными в горах.

       

      Ранее 24 канал сообщал, что в течение 26 и 27 ноября погодные условия значительно ухудшатся вследствие влияния активного циклона. Сильные снегопады от начала следующей недели следует ожидать почти по всей территории Украины. Из-за предстоящей непогоды "Укравтодор" объявил "желтый" (второй) уровень опасности на украинских автодорогах в 15 областях.

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
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