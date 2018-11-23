Мощные снегопады и гололедица: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Сильные снегопады с начала следующей недели следует ожидать почти по всей территории Украины. В течение 26 и 27 ноября погодные условия значительно ухудшатся вследствие влияния активного циклона.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра предупреждают в ГСЧС Украины.

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В результате влияния циклона днем 26 ноября и в течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, местами сильный снег,

– говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что снежный покров может достигать от 8 до 15 сантиметров. Водителям следует быть осторожными, поскольку на дорогах обещают гололедицу, а в отдельных районах – налипание мокрого снега и гололед.

Кроме этого, 27 ноября в центральных и южных регионах синоптики прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров за секунду.